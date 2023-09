Kupambana Kwambiri pa Kuzindikira: CRISPR Technology Imazindikira Virus ya Monkeypox Molondola Kwambiri komanso Kuthamanga

Asayansi ochokera ku Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ndi Walter ndi Eliza Hall Institute of Medical Research apanga chida chosinthira matenda chotchedwa MPXV-CRISPR. Lofalitsidwa mu The Lancet Microbe, kafukufuku wawo wothandizana nawo akuwonetsa mphamvu zaukadaulo wa CRISPR pozindikira kachilombo ka monkeypox (MPXV) molondola komanso mwachangu.

Ngakhale CRISPR imadziwika kwambiri chifukwa cha luso lake losintha ma gene, yakhala ikugwiritsidwa ntchito posachedwa popanga zida zowunikira kwambiri. MPXV-CRISPR imagwira ntchito ngati "wofufuza wolondola kwambiri," pozindikira mwachangu ma genetic omwe amalumikizidwa ndi kachilomboka m'zitsanzo zachipatala. Ofufuzawa adakonza chida chothandizira kutsata ma genetic omwe ali osiyana ndi MPXV, pogwiritsa ntchito database ya 523 MPXV genomes kuti apange "zitsogozo" zofunika kumangirira ku viral DNA.

Pamene ma virus a DNA amapezeka muzachipatala, dongosolo la CRISPR limatsogozedwa ku chandamale ndikutulutsa chizindikiro chowonetsa kukhalapo kwa kachilomboka. Kukhudzika ndi kulondola komwe MPXV-CRISPR imapeza ndikufanana ndi njira za PCR zagolide koma nthawi yoyesera yocheperako.

Chimodzi mwazinthu zopambana za MPXV-CRISPR ndikuthamanga kwa matenda. Kuzindikira kwa nyanipox komweko nthawi zambiri kumaphatikizapo kuyezetsa kwa labotale yapakati, komwe kumatha kutenga masiku angapo kuti zotsatira zake zitheke. Mosiyana ndi izi, MPXV-CRISPR imatha kuzindikira kachilomboka pakadutsa mphindi 45.

Kuti akwaniritse miyezo yokhazikitsidwa ndi World Health Organisation, gulu lofufuza likufuna kusintha MPXV-CRISPR kukhala chipangizo chonyamulika kuti chidziwike pa malo pamalo osamalira. Ukadaulowu uli ndi kuthekera kosintha kasamalidwe ka nyani, kupereka mwayi wopezeka mwachangu pakuzindikira matenda olondola, makamaka m'malo opanda zida komanso akutali. Mwa kufulumizitsa chithandizo ndi kuwongolera zotsatira za odwala, njira yoyezetsa anthu ambiri ikhoza kupititsa patsogolo mayankho aumoyo wa anthu ku miliri ya nyani.

Kafukufukuyu adachitika mogwirizana ndi Melbourne Sexual Health Center ndi Monash University. Ofufuzawo amakhulupirira kuti MPXV-CRISPR ikuyimira kupita patsogolo kwakukulu pazachidziwitso ndipo ili ndi lonjezo losintha kasamalidwe ka matenda m'tsogolomu.

Source:

Lancet Microbe. (2023). Kuzindikira mwachangu kachilombo ka monkeypox pogwiritsa ntchito CRISPR-Cas12a mediated assay: labotale yovomerezeka ndi kafukufuku wowunika.