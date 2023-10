Kodi Zinyama Zinayamba Liti Kusanduka Kusanduka? Njira Yatsopano Yothetsera Mkangano

Asayansi ayerekeza kuti pali mitundu pafupifupi 8 miliyoni ya nyama zomwe zikukhala masiku ano, zomwe zikuwonetsa zamoyo zosiyanasiyana padziko lapansi. Komabe, nkhani yakuti nyama zinayamba kusanduka kuchokera ku zinthu zina ili liti yakhala ikutsutsana kwa zaka zambiri. Zakale zakale kwambiri za nyama zomwe zimadziwika, kuyambira zaka pafupifupi 500 miliyoni, zinali kale zovuta komanso zowoneka ndi maso. Koma zomwe zapezedwa posachedwa, monga zotsalira za Ediacara Biota zowoneka zachilendo kuyambira zaka 574 mpaka 539 miliyoni zapitazo, zikuwonetsa kuti nyama zidakhalapo kale.

Akatswiri ofufuza zinthu zakale apezanso zinthu zakale zokhala ngati siponji kuyambira zaka 800 miliyoni zapitazo, koma sizingatsimikizidwe kuti ndi nyama. Kuwonjezera apo, mbiri ya zokwiriridwa pansi zakale ili ndi mipata yambiri, chifukwa ndi gawo limodzi lokha la zamoyo zomwe zakhala zikufufuzidwa. Kuti athane ndi mavuto amenewa, asayansi ayamba kugwiritsa ntchito mawotchi a mamolekyu ndi mawotchi kuti athe kudziwa nthawi imene nyama zinachokera.

Mawotchi a mamolekyu amagwira ntchito poyerekezera DNA ya nyama zamakono kuti adziwe kuchuluka kwa chisinthiko. Ngakhale kuti kuyerekezera kochokera ku nyama kumachokera zaka 800 mpaka 700 miliyoni zapitazo, kukhalapo kwa kuyerekezera kosiyanasiyana kozikidwa pa zokwiriridwa pansi zakale ndi mawotchi a mamolekyu kwadzetsa mkangano.

Pakafukufuku waposachedwapa, asayansi anakonza njira yatsopano yodziwira nthawi imene nyama zinachokera. M’malo moganizira kwambiri za zinthu zakale zakufa zakale kwambiri, ofufuzawo anafufuza mtundu wa miyala imene ingasunge nyama zoyambazo. Iwo adapeza kuti miyala yokhala ndi mchere wambiri wadongo, yomwe ili ndi antibacterial properties ndipo imatha kusunga minofu yofewa, ndi yabwino kwa fossilization. Komabe, miyala ya zaka pafupifupi 790 miliyoni zapitazo yomwe ili ndi zinthu zambiri zadongo ilibe zinthu zakale zanyama, kutanthauza kuti nyama sizinasinthe panthawiyo.

Kafukufuku wowonjezereka akufunika kuti apitirize kufufuza umboni wa chiyambi cha zinyama. Pofufuza nthawi zambiri za nthaka ndi kupenda miyala ndi kuthekera kosunga nyama zoyamba, asayansi akuyembekeza kumvetsetsa bwino za nthawi yomwe nyama zinayamba kuoneka padziko lapansi.

