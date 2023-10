ESA's PAVER Project Ikufuna Kupanga Malo Oyenera Kuyenda Pamwezi

European Space Agency (ESA) yayambitsa pulojekiti yotchedwa PAVER kuti ipange malo oyenerera pamsewu pa Mwezi. Ntchito yofunitsitsa iyi ikufuna kuyang'ana madera omwe kumachitika mwezi, kuphatikiza misewu ndi zotera, pogwiritsa ntchito laser yamphamvu kusungunula fumbi la mwezi kukhala pamalo olimba agalasi. Ntchito ya PAVER ikutsogozedwa ndi BAM Institute of Materials Research and Testing yaku Germany, Aalen University, LIQUIFER Systems Group ku Austria, ndi Clausthal University of Technology yaku Germany.

Kufunika kwa pulojekiti yotereyi kumachokera ku zovuta zomwe zimadza chifukwa cha fumbi la mwezi, lomwe ndi labwino kwambiri, lopweteka, komanso lokhazikika. M'nthawi ya Apollo, fumbi la mwezi lidayambitsa mavuto akulu, zida zotsekera komanso kuwononga ma spacesuits. Kuchuluka kwa fumbi pa Apollo 17 lunar rover kudapangitsa kuti pakhale chiwopsezo cha kutentha kwambiri, pomwe rova ​​ya Soviet Union ya Lunokhod 2 inachita kutenthedwa ndi kutentha kwambiri pamene radiator yake idakwiririka ndi fumbi.

Pulojekiti ya PAVER ikufuna kuthana ndi zovutazi posungunula mpweya woyerekeza pogwiritsa ntchito 12-kilowatt carbon dioxide laser. Njirayi imapanga mawonekedwe amtundu wa katatu, opanda pakati omwe amatha kulumikizidwa kuti apange malo olimba kudera lalikulu la dothi lokhala ndi mwezi. Malo awa amatha kukhala ngati misewu kapena zolowera.

Zomwe zimapangidwira zimakhala ngati galasi komanso zowonongeka koma zimatha kupirira mphamvu zotsika pansi. Ngakhale itasweka, imatha kugwiritsidwa ntchito ndikukonzedwanso ngati pakufunika. Gululi likuyerekeza kuti potera 100 lalikulu mita yokhala ndi makulidwe a ma centimita awiri atha kumangidwa m'masiku 115.

Pulojekitiyi ndi kuyankha ku kuitana kwa malingaliro oyendetsedwa ndi ESA's Basic Activities kudzera mu Open Space Innovation Platform (OSIP), yomwe imafunafuna malingaliro ofufuza okhudzana ndi kupanga ndi zomangamanga kunja kwa Earth. Pulojekiti ya PAVER yayamikiridwa ngati ndalama zogwira mtima, zotsegula njira zingapo zoyembekeza kuti zifufuze.

Pamene oyenda m'mlengalenga akukonzekera kubwerera kumtunda wa mwezi, kupanga malo oyenerera kumsewu kungathandize kwambiri chitetezo ndi luso la kufufuza kwa mwezi. Pulojekiti ya PAVER ikupereka njira yothetsera mavuto omwe amabwera chifukwa cha fumbi la mwezi, zomwe zimapangitsa Mwezi kukhala wokhazikika komanso wosavuta kuyendamo kuti ugwire ntchito zamtsogolo.

