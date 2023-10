Deep Space Climate Observatory Ijambula Chithunzi Chochititsa Chidwi cha Kadamsana wa Dzuwa

By

Satellite ya Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), ntchito yogwirizana ndi NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ndi US Air Force, posachedwapa yajambula chithunzi chochititsa chidwi cha kadamsana wa "ring of fire" komwe kunachitika pa Pa Okutobala 14, 2023. Kadamsanayu adadodometsa anthu mamiliyoni ambiri owonera zakuthambo kudera lonse la America, ndipo mawonekedwe apadera a DSCOVR kuchokera pa mtunda wa mamailosi pafupifupi 1 miliyoni adapereka chithunzi chodabwitsa.

Chithunzi chojambulidwa ndi DSCOVR chikuwonetsa dziko lathu, lomwe lili ndi mitundu yake yabuluu yowoneka bwino, motsutsana ndi mdima waukulu wamlengalenga. Komabe, gawo lalikulu la North America likuwoneka losalankhula chifukwa cha mthunzi wa mwezi. Cholinga chachikulu cha setilaitiyi ndikuwunika momwe mphepo ikuwomba komanso kuwongolera zanyengo. Kuphatikiza apo, imagwiritsa ntchito NASA's Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) kuwona Dziko Lapansi ndikujambulitsa zochitika zodabwitsa monga kadamsana waposachedwa wadzuwa.

Kadamsana wa dzuŵa amachitika pamene mwezi umakhala pakati pa Dziko Lapansi ndi dzuŵa, kutsekereza diski yake kuti isawonedwe ndi ife. Mayendedwe amenewa ndi osowa kwambiri, chifukwa kuzungulira kwa mwezi kuzungulira dziko lathu lapansi kumapendekeka ndi madigiri pafupifupi 5 poyerekeza ndi kuzungulira kwa dziko lapansi mozungulira dzuwa.

Kadamsana waposachedwapa, mwezi ndi dzuwa zinkaoneka kuti n’zofanana kukula m’mlengalenga. Komabe, kuzungulira kwa mwezi kumatanthauza kuti sunathe kuphimba dzuŵa kotheratu, zomwe zinachititsa kadamsana wa annular kapena “mphete ya moto.” Mumtundu uwu wa kadamsana, kuwala kowala kumazungulira diski ya mwezi. Awo amene anali ndi mwayi wokhala m’njira ya annularity, yomwe inali yaikulu makilomita 130, anaona chodabwitsa chimenechi.

Kuphatikiza pa DSCOVR, masetilaiti ena ozungulira dziko lapansi adajambulanso zithunzi ndi makanema a kadamsana pomwe mthunzi wa mwezi unkadutsa ku United States kuchokera kumwera chakum'mawa.

