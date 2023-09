Chisinthiko cha Zomera: Njira Yapang'onopang'ono yokhala ndi Nthawi Zatsopano

By

Kafukufuku waposachedwapa wofalitsidwa m’magazini yotchedwa Nature Plants watsutsa chikhulupiriro chimene anthu akhala nacho kwa nthawi yaitali chakuti zomera zinasintha mwadzidzidzi m’mbiri yawo, mofanana ndi nyama. Kafukufukuyu akuwonetsa kuti chisinthiko cha zomera chimakhala ndi kusintha kwapang'onopang'ono kwa nthawi yayitali komwe kumatsatiridwa ndi kuphulika kwachidule kwa zatsopano zazikulu, makamaka poyankha zovuta zachilengedwe.

Wolemba nawo, Pulofesa Philip Donoghue wochokera ku yunivesite ya Bristol, adalongosola kuti zomera zimakhala ndi kholo limodzi lomwe linayambira m'nyanja zaka biliyoni zapitazo. Ofufuzawa ankafuna kuyesa ngati kusintha kwa zomera kumatsatira pang'onopang'ono komanso kosalekeza kapena ngati kunasintha mofulumira. Chodabwitsa n'chakuti phunziroli linapeza kuti kusinthika kwa zomera kunali kusakaniza zonse ziwiri, ndi nthawi yayitali ya kusintha kwapang'onopang'ono kusokonezedwa ndi kuphulika kwachidule kwa zatsopano. Kuphulika kwatsopano kumeneku kunapangitsa zomera kuthana ndi zovuta zakukhala pamtunda wouma.

Kuti ayese chiphunzitso chawo, asayansiwo anapenda kufanana ndi kusiyana kwa magulu 248 a zomera, kuyambira pa dziwe la dziwe lokhala ndi selo imodzi mpaka zomera zakumtunda monga mosses, ferns, pines, conifers, ndi zomera zamaluwa. Anafufuzanso magulu a zomera 160 omwe anazimiririka omwe amadziwika ndi zolemba zakale zokha.

Ofufuzawo adapeza kuti kusintha kwa kapangidwe ka zomera kunachitika pamodzi ndi zochitika zomwe mapangidwe onse amtundu wa ma cellular anali owirikiza kawiri. Kuphatikiza apo, mphamvu zazikulu zakusinthika kwachilengedwe kwa zomera zidalumikizidwa ndi zovuta zakukhala ndi kuberekana m'malo owuma kwambiri pomwe mbewu zimasinthira kuchokera kunyanja kupita kumtunda.

Kafukufukuyu samangopereka zidziwitso zatsopano za momwe zomera zidasinthira zaka mabiliyoni apitawa, komanso akuwonetsa kuti mawonekedwe a episodic bursts of innovation ndi dongosolo la moyo wovuta wamagulu ambiri, omwe amawonedwanso mu nyama ndi bowa.

Ponseponse, kafukufukuyu akupereka chidziwitso chosinthidwanso cha kusinthika kwa zomera, kusonyeza kuti ndi njira yapang'onopang'ono yokhala ndi nthawi zapakatikati za luso lalikulu pothana ndi zovuta zachilengedwe.

