Asayansi Amamanganso Nkhope ya Key Fossil mu Great Ape ndi Human Evolution

Asayansi ochokera ku American Museum of Natural History, Brooklyn College, ndi Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont apanganso bwino nkhope ya Pierolapithecus catalaunicus, zinthu zakale zotsalira pophunzira za nyani zazikulu komanso chisinthiko chamunthu.

Pierolapithecus catalaunicus, zamoyo zomwe zidakhalako zaka pafupifupi 12 miliyoni zapitazo, ndizofunika kwambiri pakumvetsetsa zachisinthiko cha hominid. Ndi imodzi mwa zamoyo zochepa zomwe zimadziwika kuchokera ku cranium yosungidwa bwino komanso mafupa ochepa, zomwe zimapereka chidziwitso chofunikira pakuyika kwake mumtundu wa banja la hominid ndi biology yake.

Kumvetsetsa kwaposachedwa kwa Pierolapithecus kunasonyeza kuti inali ndi ndondomeko yowongoka ya thupi isanayambe kusintha kuti ipachike ndi kusuntha pakati pa nthambi za mitengo. Komabe, chifukwa cha kuwonongeka kwa cranium, mikangano yokhudzana ndi chisinthiko idapitilirabe.

Kuti ayankhe mafunsowa, asayansi adagwiritsa ntchito makina a CT kuti amangenso cranium ya Pierolapithecus ndikuyiyerekeza ndi mitundu ina ya anyani. Iwo adatengeranso kusinthika kwa mawonekedwe a nkhope ya anyani. Zomwe adapeza zidavumbula kuti Pierolapithecus amagawana zofanana m'mawonekedwe onse a nkhope ndi kukula kwake ndi anyani akulu omwe amakhalapo komanso amoyo, komanso ali ndi mawonekedwe apadera omwe sapezeka mu anyani ena aku Middle Miocene.

Zotsatira zimathandizira lingaliro lakuti Pierolapithecus akuimira mmodzi mwa mamembala oyambirira a nyani wamkulu ndi banja laumunthu. Mawonekedwe achisinthiko adawonetsa kuti cranium ya Pierolapithecus ili pafupi kwambiri ndi mawonekedwe ndi kukula kwa mawonekedwe a makolo omwe adachokera anyani akulu ndi anthu. Zomwe zapezazi zikuwonetsanso kuti ma gibbons ndi mashikas, "anyani aang'ono," achepetsa kukula poyerekeza ndi makolo awo.

Kafukufukuyu akugogomezera kufunikira komanganso ndi kusanthula zakale zosungidwa bwino kuti timvetsetse bwino za kusinthika kwa anyani akulu ndi anthu. Pozindikira za biology ndi mawonekedwe achilengedwe a zamoyo zakale monga Pierolapithecus, asayansi atha kuwongolera kumvetsetsa kwathu mbiri yathu yachisinthiko.

