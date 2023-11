Ofufuza Amapanga Arsenic-Alloyed Phosphorus Nanoribbons Kuti Apititse patsogolo Kugwira Ntchito Kwa Chipangizo

By

Ofufuza ku University College London (UCL) apanga bwino kwambiri pankhani ya nanomatadium. Apanga nthiti zokhuthala za atomu imodzi zopangidwa ndi phosphorous yosakanikirana ndi arsenic, yomwe imatha kupititsa patsogolo kwambiri magwiridwe antchito a zida zosiyanasiyana, kuphatikiza mabatire, ma supercapacitor, ndi ma cell a solar.

Phosphorus nanoribbons adapezeka koyamba ndi gulu ku UCL ku 2019. Kuyambira pamenepo, adayamikiridwa ngati "zinthu zodabwitsa" zomwe zimatha kusintha machitidwe osiyanasiyana. Komabe, zida za phosphorous zoyera zimakhala ndi ma conductivity ochepa, omwe amalepheretsa kugwiritsidwa ntchito kwawo pazida zina.

Mu kafukufuku wawo waposachedwa wofalitsidwa mu Journal of the American Chemical Society, ofufuzawo adapeza kuti powonjezera tinthu tating'ono ta arsenic ku phosphorous nanoribbons, adatha kuwongolera kwambiri ma conductivity awo pa kutentha kopitilira -140 ° C. Kupambana kumeneku sikunangosunga zofunikira za nthiti za phosphorous-zokha komanso zinatsegula njira zatsopano zosungira mphamvu, zowunikira pafupi ndi infrared zomwe zimagwiritsidwa ntchito pachipatala, ngakhale quantum computing.

Gulu lofufuza limakhulupirira kuti njira yomweyi ingagwiritsidwe ntchito popanga ma alloys kuphatikiza phosphorous ndi zinthu zina monga selenium kapena germanium. Kusinthasintha uku mu alloying kumatsegula dziko la mwayi wowongolera katundu wa nanomatadium ndikukulitsa zomwe angagwiritse ntchito.

Kapangidwe ka nanoribbons arsenic-phosphorous kumaphatikizapo kusakaniza makhiristo opangidwa kuchokera ku mapepala a phosphorous ndi arsenic ndi lithiamu wosungunuka mu ammonia yamadzimadzi. Kusakaniza kumeneku kumayenderana ndi machitidwe a mankhwala, zomwe zimapangitsa kupanga nthiti zokhala ndi zigawo zochepa, ma micrometer angapo m'litali, ndi ma nanometers makumi ambiri. Chimodzi mwazofunikira za nanoribbons ndi "kusuntha kwa dzenje," komwe kumapangitsa kuti magetsi aziyenda bwino.

Ofufuzawo akuyembekeza kuti ma nanoribbonswa amatha kupangidwa pamlingo wamadzimadzi, kuwapangitsa kukhala okwera mtengo komanso oyenera kugwiritsa ntchito zosiyanasiyana. Kuthekera kwawo kodabwitsa kopititsa patsogolo magwiridwe antchito a zida m'magawo osungira mphamvu ndi mphamvu yadzuwa zitha kupangitsa kupita patsogolo kwaukadaulo wongowonjezwdwa.

FAQ

Kodi phosphorous nanoribbons ndi chiyani?

Phosphorus nanoribbons ndi maliboni aatomu-atomu amodzi opangidwa ndi maatomu a phosphorous. Amakhala ndi zinthu zapadera zomwe zimawapangitsa kukhala okongola pazogwiritsa ntchito zosiyanasiyana, kuphatikiza kusungirako mphamvu ndi ma cell a dzuwa.

Kodi ma nanoribbons a arsenic-alloyed phosphorous amawongolera bwanji magwiridwe antchito a chipangizocho?

Powonjezera pang'ono arsenic ku phosphorous nanoribbons, ma conductivity awo amakula kwambiri. Kuwongolera uku kumathandizira kusungirako bwino mphamvu zamabatire, kuchulukirachulukira kwa ma cell a solar, komanso kugwiritsa ntchito ma quantum computing ndi zowunikira zamankhwala.

Kodi phosphorous nanoriboni angaphatikizidwe ndi zinthu zina?

Inde, ofufuza akukhulupirira kuti phosphorous nanoribbons amatha kuphatikizidwa ndi zinthu zina monga selenium kapena germanium kuti apititse patsogolo zinthu zawo ndikukulitsa zomwe angagwiritse ntchito.

Kodi njira yopangira arsenic-alloyed phosphorous nanoribbons ndi iti?

Kupanga kumaphatikizapo kusakaniza makhiristo opangidwa kuchokera ku mapepala a phosphorous ndi arsenic ndi lithiamu wosungunuka mu ammonia wamadzimadzi. Kusakaniza kumeneku kumayenderana ndi machitidwe amankhwala kuti apange ma nanoribbons omwe angagwiritsidwe ntchito pazida zosiyanasiyana.