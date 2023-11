Kupambana muukadaulo wa Magnet: Kupititsa patsogolo Magwiridwe a Makompyuta

Pamene ukadaulo ukupitilirabe patsogolo, kufunikira kosungirako bwino deta komanso luso lamakompyuta lachangu kukukulirakulira. Ofufuza padziko lonse lapansi akufufuza mosalekeza njira zopangira zida zatsopano zomwe zingakwaniritse zomwe zikuwonjezeka izi. Posachedwapa, gulu la akatswiri a sayansi ya zakuthambo ochokera ku yunivesite ya Texas ku El Paso (UTEP) ndi mabungwe ena achita bwino kwambiri pa luso la maginito lomwe lingathe kusintha tsogolo la makompyuta.

Motsogoleredwa ndi Dr. Srinivasa Singamaneni, pulofesa wothandizira ku Dipatimenti ya Fizikiki ku UTEP, gululi lapeza mtundu watsopano wa maginito omwe amasonyeza lonjezo m'munda wa quantum computing. Maginitowa, omwe amadziwika kuti maginito a van der Waals, ndi apadera chifukwa ndi osanjikiza amodzi okha, zomwe zimawapangitsa kukhala ang'onoang'ono koma amphamvu kwambiri potengera mphamvu zamakompyuta. Komabe, kubweza kwa maginito a van der Waals nthawi zonse kumakhala magwiridwe antchito awo pang'onopang'ono pakutentha kotsika.

Kupyolera mu kafukufuku wawo, gululo linapeza kuti poyambitsa mankhwala otsika mtengo otchedwa tetrabutylammonium pakati pa zigawo za maginito, adatha kupititsa patsogolo kwambiri kutentha kwake. Kupambana kumeneku kunapangitsa kuti maginito azigwira ntchito pa kutentha kwa madigiri 170 Fahrenheit, kupitirira zomwe zinali zovuta m'mbuyomu.

Zotsatira za kupezedwaku ndi zazikulu. Pokhala ndi mphamvu yogwira ntchito kutentha kwambiri, maginitowa amatha kusintha maginito achikhalidwe omwe amagwiritsidwa ntchito pazinthu zosiyanasiyana, monga ma laputopu, oyankhula, ndi ma scanner a MRI. Kuphatikiza apo, kukula kwawo kochepa komanso magwiridwe antchito amawapangitsa kukhala abwino kugwiritsidwa ntchito pakompyuta ya quantum, pomwe malo ndi magwiridwe antchito ndizofunikira.

Ngakhale kuti gululi lawonetsa bwino mphamvu ya maginito mu labu, kufufuza kwina ndi chitukuko chikuchitikabe. Pogwirizana ndi asayansi ochokera ku yunivesite ya Stanford, The University of Edinburgh, Los Alamos National Lab, National Institute of Standards and Technology (NIST), ndi Brookhaven National Lab, gululi likufuna kupitiriza kukonza zinthuzo kuti zigwiritsidwe ntchito pakompyuta.

Kuthekera kwa izi ndikofunika, chifukwa kumatsegula mwayi watsopano wamtsogolo waukadaulo wamagetsi ndi makompyuta. Pokulitsa kuchuluka kwa kutentha kwa maginito a van der Waals, ofufuza akutenga gawo lalikulu pakuzindikira makina apakompyuta amphamvu komanso amphamvu omwe angakwaniritse zomwe zikukula nthawi zonse zazaka za digito.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ)

Q: Kodi maginito a van der Waals ndi chiyani?

A: Maginito a Van der Waals ndi mtundu wa maginito omwe amakhala ndi gawo limodzi lokha la ma atomu.

Q: Ubwino wa maginito a van der Waals ndi chiyani?

A: Maginito a Van der Waals ndi ang'ono kwambiri kukula kwake ndipo ali ndi kuthekera kwakukulu kogwiritsa ntchito pakompyuta chifukwa cha kukhathamiritsa kwawo.

Q: Kodi ofufuza amathandizira bwanji kutentha kwa maginito a van der Waals?

Yankho: Ofufuza adayambitsa chinthu chotsika mtengo chotchedwa tetrabutylammonium pakati pa zigawo za maginito, zomwe zinapangitsa kuti zigwire ntchito pa kutentha kwakukulu.

Q: Kodi maginito owonjezerawa angagwiritse ntchito bwanji?

A: Maginito owonjezerawa amatha kulowa m'malo mwa maginito achikhalidwe omwe amagwiritsidwa ntchito pazinthu zosiyanasiyana, monga ma laputopu, oyankhula, ndi makina ojambulira a MRI. Ndiwoyeneranso kugwiritsidwa ntchito mu quantum computing.

Q: Ndi njira ziti zotsatila mu kafukufukuyu?

Yankho: Gulu lofufuza likukonzekera kupitiliza kuphunzira ndikuyeretsa zinthuzo kuti zigwiritsidwe ntchito pamakompyuta.