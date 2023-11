Njira Yatsopano Yopangira Ma Regimes a Msika Kugwiritsa Ntchito Bwino Frontier Data

By

Misika yazachuma ndi yamphamvu ndipo imatha kuwonetsa maulamuliro kapena mayiko osiyanasiyana, iliyonse ili ndi mawonekedwe akeake. Zitsanzo zachikhalidwe zimalimbana kuti zigwire bwino mphamvuzi. Komabe, kafukufuku waposachedwa wofalitsidwa mu The Journal of Finance and Data Science akupereka njira yatsopano yomwe imaposa ma benchmarks potengera kusintha kwa msika.

Gulu lofufuza, motsogozedwa ndi Nolan Alexander, lidapanga njira yatsopano yomwe imagwiritsa ntchito malire abwino kutanthauzira mayiko amsika. Malire ogwira mtima amayimira ma curve osinthana omwe amakulitsa ma portfolio potengera kubwerera komwe kukuyembekezeka komanso kusakhazikika. Powola malire abwinowa kukhala mawonekedwe ogwirira ntchito pogwiritsa ntchito ma coefficients atatu, gululo lidayika bwino magawo osiyanasiyana amsika.

Kuti mupange mbiri pogwiritsa ntchito chitsanzo ichi, zolemera zokongoletsedwa ndi mbiri zimawerengedwa ku dziko lililonse pogwiritsa ntchito deta yokha kuchokera ku dzikolo. Zolemerazi zimaphatikizidwa ndikuyesedwa molingana ndi kuthekera kwa kusintha kupita kudera lililonse. Njirayi imatanthauzira kwambiri poyerekeza ndi mitundu yobisika ya Markov (HMMs), pomwe mayiko amakhala obisika komanso alibe kutanthauzira.

Ubwino umodzi wofunikira wa njira yomwe ikufunsidwa ndikutha kuyang'ana zigawo zapakati zachitsanzo. Izi zimathandiza kumvetsetsa bwino momwe zolemera zomaliza zimatsimikiziridwa. Ofufuzawa adapeza kuti pali mayiko angapo amsika wa ng'ombe m'chilengedwe chilichonse, pomwe dziko limodzi limatha kusintha kupita kumsika wa zimbalangondo kuposa enawo.

Kuphatikiza apo, kafukufukuyu adapeza kuti m'malo omwe ali m'malo ogawa masheya aku US, pali mwayi wobwereza m'malo mopita kudziko lina. Komabe, malo obwerezawa sagwira ntchito ku Developed Markets chilengedwe.

Njira yatsopanoyi imapereka chidziwitso chamtengo wapatali pa kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka msika ndipo imapereka ntchito zapamwamba poyerekeza ndi zitsanzo zachikhalidwe. Pogwiritsa ntchito maiko owoneka bwino komanso zidziwitso zabwino zakumalire, osunga ndalama amatha kupanga zisankho zodziwika bwino ndikuwongolera momwe amagwirira ntchito.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ)

Kodi misika kapena mayiko ndi chiyani?

Mayendetsedwe amsika kapena mayiko amatengera madera kapena mikhalidwe yosiyanasiyana m'misika yazachuma. Maikowa amatha kuwonetsa mawonekedwe osiyanasiyana, monga misika ya ng'ombe, misika yazimbalangondo, kapena nthawi yakusinthasintha kwambiri.

Kodi malire ogwira mtima ndi otani?

Malire ogwira mtima ndi ma curve amalonda omwe amayimira malo abwino kwambiri potengera kuchuluka komwe kumayembekezeredwa kubwerera ndi kusakhazikika. Malirewa amathandiza osunga ndalama kudziwa magawo abwino kwambiri ogawika potengera zomwe amakonda pakubweza chiopsezo.

Kodi chobisika Markov chitsanzo (HMM) ndi chiyani?

Mtundu wobisika wa Markov (HMM) ndi chitsanzo chowerengera chomwe chimatengera madera obisika omwe amapanga zotulukapo zowoneka. Pankhani yamisika yazachuma, ma HMM nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito kuwonetsa kusintha kwa maboma komwe mayiko sakudziwika. Komabe, kusowa kwa kutanthauzira ndizovuta ndi ma HMM achikhalidwe.

Kodi mtundu womwe waperekedwawo umaposa bwanji ma benchmarks?

Mtundu womwe waperekedwawu umagwiritsa ntchito zidziwitso zamamalire kuti zifotokoze madera amsika ndikupanga ma portfolio. Mwa kukhathamiritsa zolemera za dera lililonse kutengera zomwe zachokera kuderali, choyimira chimakwaniritsa magwiridwe antchito apamwamba poyerekeza ndi ma benchmarks. Njirayi imapereka chidziwitso chomveka bwino komanso chomveka bwino cha kayendetsedwe ka msika.