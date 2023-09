Maiwe Opangidwa ndi Anthu Atha Kukhala Otulutsa Mpweya Wowonjezera Wowonjezera, Kafukufuku Wapeza

By

Kafukufuku watsopano wopangidwa ndi yunivesite ya Cornell akuwonetsa kuti maiwe opangidwa ndi anthu amakhudza kwambiri mpweya wowonjezera kutentha. Maphunziro awiri okhudzana ndi ofufuza ochokera ku Cornell amayamba kuwerengera zotsatira za maiwe opangidwa ndi anthu komanso achilengedwe pa bajeti yapadziko lonse lapansi ya gasi wowonjezera kutentha, ndikupereka zidziwitso zamtengo wapatali pamutu womwe sudziwika bwino.

Kafukufukuyu adapeza kuti mpweya wotulutsa ndi mpweya wosungidwa m'mayiwe opangidwa ndi anthu ukawonjezedwa, maiwewo amatha kukhala otulutsa mpweya wowonjezera kutentha. Ziwerengero zam'mbuyomu zikuwonetsa kuti maiwe, omwe amafotokozedwa ngati matupi amadzi mahekitala 5 kapena kuchepera, atha kuthandizira 5% ya mpweya wa methane padziko lonse lapansi. Komabe, popanda miyeso yolondola m’mayiwe ambiri, chiŵerengerochi chikhoza kukhala kuchokera theka kufika kuŵirikiza kaŵiri kuchuluka kwake. Kuonjezera apo, pali kuyerekezera kochepa kwa mitengo ya carbon manda m'mayiwe.

Kafukufuku wina wopangidwa ndi ofufuzawo adayang'ana kuchuluka kwa mpweya wosungidwa m'mayiwe 22 osankhidwa mwapadera. Ofufuzawo adawunika zomwe zidachitika m'mbuyomu ndikuyesa makulidwe a dothi ndi mpweya wa carbon m'mayiwe. Iwo adapeza kuti kuchuluka kwa kaboni m'mayiwe kumatengera zinthu monga zomera zam'madzi, nsomba, ndi kuchuluka kwa michere. Kafukufukuyu adawonetsanso kuti maiwe achilengedwe komanso opangidwa ndi anthu padziko lonse lapansi amatengera kuchuluka kwa kaboni, zomwe zikuwonetsa kuti kuphatikizika kwa kaboni m'mayiwewa kumachepetsedwa.

Kafukufuku wachiwiri adafufuza za mpweya wowonjezera kutentha kwa nyengo ku Cornell Experimental Ponds. Methane, mpweya wowonjezera kutentha, ndi umene unachititsa kuti mpweya wambiri utuluke. Kafukufukuyu adawonetsanso kufunikira kwa sampuli pafupipafupi kuti afotokoze molondola za mpweya wowonjezera kutentha kuchokera m'mayiwe.

Ponseponse, kafukufukuyu akuwonetsa kuti maiwe amathandizira pakutulutsa mpweya wowonjezera kutentha komanso kusunga mpweya. Ngakhale maiwe pakali pano atha kukhala otulutsa mpweya wowonjezera kutentha chifukwa cha kutulutsidwa kwa methane, pali kuthekera kwakuti asanduke masinki pochepetsa mpweya wa methane. Zomwe zapezazi zikuwonetsanso kugwiritsa ntchito ma bubblers kapena ma circulator apansi pamadzi kuti achepetse mpweya wa methane m'mayiwe.

Kufufuza kwina ndi kumvetsetsa za ntchito ya maiwe pakutulutsa mpweya wowonjezera kutentha ndikofunikira kuti pakhale chitsanzo cholondola cha nyengo ndi kulosera.

