Kumvetsetsa ena kudzera muzochita zawo: Gawo lofunikira pakuzindikirika kwa anthu zomwe zimakhudza AI

Tikamaona zochita za munthu wina, maganizo athu amagwira ntchito mofulumira kuti azindikire zolinga zake. Kafukufuku wopangidwa ndi akatswiri ofufuza a Johns Hopkins University wawunikira momwe anthu angamvetsetse zomwe ena akuyesera kuphunzira pongoyang'ana zochita zawo. Kafukufuku wodabwitsawu, wofalitsidwa mu nyuzipepala ya Proceedings of the National Academy of Sciences, waulula mbali yomwe nthawi zambiri imamanyalanyazidwa pa kuzindikira kwaumunthu, zomwe zimakhudza kwambiri pakupanga machitidwe a nzeru zamakono (AI).

Mosiyana ndi kuzindikira zochita za pragmatic, zomwe zimaphatikizapo kulosera zomwe munthu angachite nthawi yomweyo, kafukufukuyu adayang'ana kwambiri "zochitika zowopsa." Zochita izi zimachitika pamene wina akufuna kusonkhanitsa zambiri kapena kuphunzira zowazungulira. Ngakhale kafukufuku wam'mbuyomu wawonetsa kuti anthu amatha kuzindikira molondola zochita za pragmatic, zochepa zomwe zidadziwika za momwe timawonera ndikumvetsetsa zochita za epistemic.

Pazoyeserera zingapo zomwe zidakhudza otenga nawo gawo 500, ofufuzawo adafunsa anthuwo kuti awonere makanema a anthu akugwedeza mabokosi. Ophunzirawo anatha kuzindikira zolinga za shaker—mwina kudziwa kuchuluka kwa zinthu m’bokosilo kapena kudziwa mmene zinthuzo zilili—m’mphindi zochepa chabe. Kutha kuzindikira zolinga za munthu wina kudzera m'zochita zake ndikwanzeru komanso kodabwitsa, kuwunikira zovuta zamalingaliro zomwe malingaliro athu amachita mosavutikira.

Zotsatirazi zili ndi tanthauzo lalikulu pakukula kwa AI. Pomvetsetsa momwe anthu amafotokozera zolinga za munthu wina kudzera muzochita, ochita kafukufuku amatha kupanga makina a AI omwe ali okonzeka kuti azitha kuyanjana komanso kumvetsetsa khalidwe laumunthu. Mwachitsanzo, wothandizira loboti woyendetsedwa ndi AI amatha kusanthula zomwe kasitomala achita ndikulosera zomwe akufuna, ndikupereka chithandizo chamunthu payekha komanso choyenera.

M'maphunziro amtsogolo, gulu la Johns Hopkins likukonzekera kufufuza kusiyana pakati pa epistemic intent ndi pragmatic intent. Amakhalanso ndi chidwi chofufuza pamene luso loyang'anali likutuluka mu chitukuko cha anthu komanso ngati zitsanzo zowerengera zingathe kupangidwa kuti ziwonetsetse bwino mgwirizano pakati pa zochitika zakuthupi ndi cholinga cha epistemic.

Kafukufukuyu samangopereka zidziwitso zamtengo wapatali pakumvetsetsa kwathu kuzindikira kwa anthu komanso amatsegula mwayi watsopano waukadaulo wa AI pakutanthauzira bwino zochita ndi zolinga za anthu. Pogwiritsa ntchito chidziwitsochi, machitidwe amtsogolo a AI amatha kukhala ozindikira komanso aluso pakumvetsetsa komanso kuchitapo kanthu pazosowa ndi zokhumba za anthu.

FAQs

Q: Kodi zochita za pragmatic ndi zochita za epistemic ndi ziti?

Zochita za pragmatic zimatanthawuza zochita zomwe zimaphatikizapo kulosera zomwe munthu angachite nthawi yomweyo, pomwe zochita za epistemic zimachitika pamene wina akuyesera kusonkhanitsa zambiri kapena kuphunzira za chilengedwe chake.

Q: Kodi ofufuzawo adachita bwanji zoyeserera zawo?

Ofufuzawa adafunsa anthu a 500 kuti awonere mavidiyo omwe wina akugwedeza bokosi. Ophunzirawo adatha kudziwa ngati wogwedezayo akuyesera kudziwa kuchuluka kwa zinthu zomwe zili mkati mwa bokosilo kapena mawonekedwe a zinthuzo.

Q: Kodi zotsatira za kafukufukuyu pa AI ndi zotani?

Pomvetsetsa momwe anthu amaonera komanso kutengera zolinga za ena kudzera muzochita, machitidwe a AI amatha kupangidwa kuti amvetsetse bwino ndikulumikizana ndi machitidwe amunthu. Mwachitsanzo, wothandizira maloboti amatha kuneneratu molondola zomwe kasitomala akufuna potengera zochita zawo.