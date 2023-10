Kumvetsetsa Makhalidwe a Electron mu Salts Wosungunula wa Advanced Nuclear Reactors

Ofufuza ochokera ku Dipatimenti ya Mphamvu ya Oak Ridge National Laboratory ndi University of Iowa apita patsogolo kwambiri pomvetsetsa momwe ma elekitironi amagwirizanirana ndi mchere wosungunuka m'manyukiliya apamwamba kwambiri. Poyerekeza kuyambika kwa ma elekitironi owonjezera mu mchere wosungunuka wa zinc chloride, asayansi adatha kuzindikira mayiko atatu omwe electron angaganize.

Muzochitika zoyamba, electron imakhala gawo la molecular radical yomwe ili ndi ayoni awiri a zinc. Muzochitika zachiwiri, electron imapezeka pa ayoni imodzi ya zinc. Muzochitika zachitatu, electron imachotsedwa ndipo imafalikira mosiyanasiyana pa ayoni ambiri amchere. Zotsatirazi ndizofunikira pakudziwiratu momwe ma radiation angakhudzire magwiridwe antchito amafuta opangira mchere.

Zida zopangira mchere wosungunuka zimatengedwa ngati njira yopangira zida zanyukiliya zamtsogolo. Choncho, kumvetsetsa momwe mchere wosungunula umachitira ndi kutentha kwakukulu n'kofunika kwambiri. Ofufuzawa ankafuna kuti awonetsere khalidwe la electron pokhudzana ndi ma ion omwe amapanga mchere wosungunuka.

Ngakhale kuti phunziroli silikuyankha mafunso onse, limapereka poyambira kofunikira pakufufuza mozama za mgwirizano wa ma elekitironi ndi mchere wosungunuka. Ofufuzawo amakhulupiriranso kuti mitundu itatu yodziwika yopangidwa ndi ma elekitironi pakanthawi kochepa imatha kuchitapo kanthu kuti ipange zovuta kwambiri kwa nthawi yayitali.

Phunzirolo, lotchedwa "Kodi Mchere Wosungunuka Wotentha Kwambiri Umagwira Ntchito Ndi Ma Electron Owonjezera? Nkhani ya ZnCl2,” inasindikizidwa mu Journal of Physical Chemistry B. Inasankhidwa ngati ACS Editors' Choice, kusonyeza kuthekera kwake kwa chidwi cha anthu ambiri.

Kafukufukuyu adachitika ngati gawo la DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) motsogozedwa ndi Brookhaven National Laboratory. Gulu lofufuza likukonzekera kupitiriza kufufuza zotsatira za ma radiation pa machitidwe ena amchere. Kafukufuku wawo wophatikizika adachitidwa m'malo ogwiritsa ntchito a DOE, kuphatikiza Compute and Data Environment for Science ku Oak Ridge National Laboratory ndi National Energy Research Scientific Computing Center ku Lawrence Berkeley National Laboratory.

Kumvetsetsa kachitidwe ka ma elekitironi mumchere wosungunuka ndikofunikira kwambiri pakupititsa patsogolo zopangira mchere wosungunuka. Zimathandizira kuwonetsetsa chitetezo ndi mphamvu za ma reactor awa, omwe amawonedwa ngati njira yabwino yopangira mphamvu zanyukiliya mtsogolo.

