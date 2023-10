Paleontology Themed Art: Mgwirizano wa Maluso a Anthu ndi Tekinoloje

By

Paleontology themed art ikusintha kukhala mgwirizano pakati pa anthu ojambula zithunzi ndi zida zama digito. Ojambula achikhalidwe cha paleo omwe amapanga zojambulajambula popanda chithandizo chaukadaulo akukhala osowa m'munda. Mmodzi wojambula wotere, Jan Vriesen, amagwira ntchito yokonza mbiri yakale yowonetsera zakale zowonetsera zakale ndipo wagwira ntchito ndi mabungwe monga Denver Museum of Nature and Science ndi American Museum of Natural History.

Ngakhale kuti ali ndi zaka 81, Vriesen akupitiriza kukwaniritsa ntchito kwa iwo omwe amayamikira talente yake poganizira zakale. Amagwirizana ndi akatswiri a sayansi ya nthaka ndi paleontologists kuti apange zithunzi zojambula pamanja zomwe zimabweretsa malo akale. Posachedwapa, Vriesen anamaliza zojambula ziwiri zosonyeza malo otchuka osungiramo zinthu zakale monga momwe amawonekera zaka 150 miliyoni zapitazo, ndi zochitika zochokera ku Jurassic Morrison Formation monga momwe zinkawonekera zaka 145 miliyoni zapitazo.

Zithunzizi zinatumizidwa ndi katswiri wa sayansi ya nthaka Bob Raynolds, yemwe ankafuna kuzipereka ku bungwe lopanda phindu la Friends of Dinosaur Ridge. Zojambulazo zikuwonetsa malo akale omwe adalimbikitsa ntchito yoteteza bungweli, lomwe cholinga chake ndi kuteteza malo osungiramo zinthu zakale komanso kupereka mapulogalamu a maphunziro kwa anthu.

Zithunzi zatsopanozi zidzawonetsedwa mu Dinosaur Ridge Discovery Center, zomwe zidzalola alendo kulingalira momwe derali linalili pamene munkakhala ma dinosaurs. Dinosaur Ridge, yopezedwa ndi Jefferson County Open Space mu 1973, imatchedwa Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

Jan Vriesen ndi wojambula waku Canada yemwe tsopano akukhala ku Minnesota ndi mkazi wake komanso ziweto. Kugwira ntchito kwake muzojambula za paleo kunayamba m'ma 1970 pamene adatenga ntchito ku Royal British Columbia Museum. Kuyambira nthawi imeneyo, adadziwika bwino m'munda.

Ngakhale kuti Vriesen amakonda njira zamakono zamakono, amavomereza mphamvu zaukadaulo m'munda wake. Iye nthabwala za kukhala "Neanderthal" pankhani ntchito kompyuta koma amamvetsa kuti luso digito kwambiri kufunika makampani.

Ponseponse, zojambulajambula zapakaleontology zikukhala mgwirizano pakati pa zidziwitso za anthu ndi zida za digito, zomwe zimalola ojambula ngati Jan Vriesen kuti abweretse zakale zakutali ndi luso lawo komanso malingaliro awo.

