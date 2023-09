Kusanthula Kwatsopano Kokoka kwa Mars Kumathandizira Kukhalapo kwa Nyanja Yakale

By

Kafukufuku waposachedwapa wotsogozedwa ndi Pulofesa Jaroslav Klokočník wa ku bungwe la Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences agwiritsa ntchito njira yatsopano yowunikira mphamvu yokoka ya Mars kuti apereke umboni wina wosonyeza kuti kumpoto kwa Martian paleo-nyanja kulipo. Kafukufukuyu, wofalitsidwa mu nyuzipepala ya Icarus, amakulitsa njira zam'mbuyomu ndipo akupereka kumvetsetsa mwatsatanetsatane kukula kwa nyanja yakale.

Zotsatira za kafukufukuyu zili ndi tanthauzo lalikulu pakufufuza madzi pa Mars komanso kuthekera kwa moyo wakale kapena wapano padziko lapansi. Ofufuzawo akuwona kuti njira yowunikira mphamvu yokokayi itha kugwiritsidwa ntchito pamaphunziro osiyanasiyana monga geology, geophysics, hydrology, ndi glaciology, kupereka chidziwitso chofunikira pathupi lakumwamba.

Njira yachikhalidwe yopangira mapu a mapulaneti otengera mphamvu yokoka yokhayo inapyoledwa ndi olembawo, omwe adayambitsa ndondomeko yatsopano yomwe inkasanthula mbali za mphamvu yokoka zowerengedwa kuchokera ku miyeso ya mphamvu yokoka. Mphamvu yokoka imeneyi imapereka chizindikiritso cha masamu cha mphamvu yokoka yopangidwa ndi zinthu zosiyanasiyana zapa Mars, monga mapiri ndi ngalande.

Kuti athandizire kusanthula kwawo, ofufuzawo adagwiritsa ntchito zomwe adapeza kuchokera ku chida cha Mars Orbital Laser Altimeter chomwe chili mu NASA's Global Surveyor. Chidacho chinapanga mapu a dziko lapansi kwa zaka 4 ½, kupereka chidziwitso chofunikira kumvetsetsa za Martian.

Ntchito yam'mbuyomu ya Pulofesa Klokočník idagwiritsanso ntchito njira yowunikira mphamvu yokokayi kutsimikizira kukhalapo kwa ma paleolake ndi ma paleoriver pansi pa mchenga wa Sahara Padziko Lapansi. Njirayi yagwiritsidwanso ntchito poyerekezera malo a Dziko Lapansi ndi a Venus, zomwe zimatithandiza kumvetsetsa zakuthambo zosiyanasiyana.

Njira yatsopanoyi yowunikira mphamvu yokoka ikuwonetsa kuthekera kopitilira kufufuza ndi kumvetsetsa kwa Mars ndi mbiri yake yachilengedwe. Ndi sitepe yofunika patsogolo pakuvumbula zinsinsi zakale za dziko loyandikana nalo ndi kuthekera kwa nyanja zamakedzana.

