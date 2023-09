Njira Yatsopano Imathandizira Kukhalapo kwa Nyanja Yakale pa Mars

Kafukufuku waposachedwapa wagwiritsa ntchito njira yachilendo kusanthula mphamvu yokoka ya Mars, ndikupereka umboni wina wosonyeza kuti dzikoli poyamba linali ndi nyanja yaikulu yakumpoto. Motsogozedwa ndi Pulofesa Jaroslav Klokočník wochokera ku Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, kafukufukuyu akufotokozera mwatsatanetsatane kukula kwa nyanja ya kumpoto ya Martian.

Lofalitsidwa mu nyuzipepala ya Icarus, kafukufukuyu akuwunikira kugwiritsa ntchito njira yokoka kuti azindikire kukhalapo kwa madzi pa Mars. Njira imeneyi yakhala ikuchita bwino pozindikira matupi amadzi pa Dziko Lapansi, monga mphepete mwa nyanja ya nyanja yakalekale kumpoto kwa Africa. Popenda mphamvu yokoka ya Mars, asayansi amamvetsetsa bwino momwe dzikoli lilili geological and hydrological.

Ofufuzawa adagwiritsa ntchito njira yopangidwa ndi Klokočník, yomwe imaphatikizapo kusanthula mphamvu yokoka yowerengedwa kuchokera ku miyeso ya mphamvu yokoka. Mphamvu yokoka ndi zinthu zamasamu zomwe zimawonetsa zovuta zokoka za thupi lapulaneti. Kuphatikiza apo, adagwiritsa ntchito zomwe zidajambulidwa ndi NASA Mars Global Surveyor.

Njira yatsopanoyi imayenda bwino kwambiri potengera njira zam'mbuyomu zojambulira malo potengera mphamvu yokoka. Pophatikizira zambiri zakuthambo, asayansi amatha kumvetsetsa bwino za Martian geology ndi geophysics.

Zotsatira za kafukufukuyu zimapitilira Mars, popeza njira ya mphamvu yokoka yagwiritsidwanso ntchito kuzinthu zina zakuthambo. Mu kafukufuku wina wofalitsidwa mu Scientific Reports , njirayo inagwiritsidwa ntchito kuyerekezera malo a Dziko lapansi ndi a Venus.

Zomwe zapeza pa kafukufukuyu zikuthandizira kudziwa kwathu mbiri yakale ya Mars ndikupereka chidziwitso chowonjezereka cha kuthekera kwa moyo padziko lapansi. Kumvetsetsa kukhalapo kwa nyanja zakale za Mars ndi gawo lofunikira pakuvumbulutsa kuthekera kwa moyo wakale kapena wapano.

Tanthauzo:

Gravity anomalies: Magawo a mphamvu yokoka yosiyana-siyana yotsatiridwa ndi mawonekedwe a pamwamba pa mapulaneti.

Mphamvu yokoka: Zinthu zamasamu zomwe zimadziwika ndi mphamvu yokoka ya dziko lapansi.

Deta ya Topographic: Zambiri za mawonekedwe ndi kukwera kwa nthaka ya dziko lapansi kapena zinthu zina zakuthambo.

Sources:

- Kafukufuku wofalitsidwa mu nyuzipepala ya Icarus, yogwirizana ndi American Astronomical Society's Division for Planetary Sciences.

- Kafukufuku wofalitsidwa mu Scientific Reports.

Jaroslav Klokočník - Pulofesa Emeritus ku Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences.

- Gunther Kletetschka - Pulofesa Wothandizira Kafukufuku ku yunivesite ya Alaska Fairbanks Geophysical Institute ndipo amagwirizana ndi Charles University ku Czech Republic.