Kuzindikira Kwatsopano mu Neutrino Interactions

Kafukufuku yemwe adachitika ku Yunivesite ya Hokkaido adavumbulutsa kugwirizana komwe kunalipo pakati pa ma neutrinos ndi ma photons, tinthu tating'onoting'ono ta kuwala ndi ma radiation. Neutrinos, tinthu tating'onoting'ono tovuta kuphunzira chifukwa chogwirizana pang'ono ndi tinthu tina tating'onoting'ono tating'onoting'ono tating'ono tating'ono tating'ono tating'ono tating'ono tating'ono tating'ono tating'ono tafizikiki. Zomwe zapezedwa, zomwe zidasindikizidwa m'magazini yotchedwa Physics Open, zikuwunikira kuyanjana kwazinthu zachinsinsizi komanso zomwe zingachitike pakumvetsetsa kwathu dzuwa ndi nyenyezi zina.

Neutrinos, osalowerera ndale zamagetsi komanso pafupifupi opanda misala, ndi ochuluka m'chilengedwe. Amayenda kuchokera kudzuwa mochuluka kwambiri ndipo amadutsa Padziko Lapansi ndi matupi athu popanda zotsatira zochepa. Kumvetsetsa ma neutrinos ndikofunikira kuti tipititse patsogolo chidziwitso chathu cha particle physics ndikuyesa kutsimikizika kwa Standard Model.

M'mikhalidwe yabwinobwino, ma neutrinos samalumikizana ndi ma photon. Komabe, ofufuza a ku yunivesite ya Hokkaido adapeza kuti akayikidwa mu plasma, mkhalidwe wa zinthu womwe umapezeka mozungulira nyenyezi ndipo umadziwika ndi mpweya wa ionized, neutrinos ndi photons zimatha kukopeka kuti zigwirizane ndi maginito omwe alipo. Kulumikizana kumeneku kumatheka chifukwa cha zochitika zongopeka zomwe zimatchedwa electroweak Hall effect, pomwe mphamvu zamagetsi ndi zofooka zimaphatikizana ndi mphamvu yofooka ya elekitirodi.

The researchers have developed a mathematical description of this unexpected neutrino-photon interaction, known as the Lagrangian, which encompasses all the known energy states of the system. This discovery has implications beyond fundamental physics and could potentially provide insights into the mystery of solar corona heating. The solar corona, the outermost atmosphere of the sun, is significantly hotter than the sun’s surface, and understanding the mechanism behind this temperature disparity has long puzzled scientists. The interaction between neutrinos and photons, as revealed by this research, may liberate energy that heats up the solar corona.

Gulu la ku yunivesite ya Hokkaido likukonzekera kupitiriza ntchito yawo kuti adziwe zambiri, makamaka zokhudzana ndi kutumiza mphamvu pakati pa neutrinos ndi photon pansi pa zovuta kwambiri. Tikamavumbula kugwirizana kovutirapo kwa tinthu tosaoneka bwino tomwe timatha kuzindikira zinthu zatsopano za chilengedwe chonse ndi zomangira zake zofunika kwambiri.

Chitsime: Yunivesite ya Hokkaido