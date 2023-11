Zakale Zatsopano Zakufa ku Brazil Zimaunikira pa Enigmatic Silesaurids

Kupezeka kwa zinthu zakale zokwiriridwa posachedwapa ku Rio Grande do Sul, kum’mwera kwenikweni kwa dziko la Brazil, kwawonjezera njira yatsopano yocholoŵana pa kufufuza kwa ma silesaurids, gulu la ma dinosauriform omwe anakhalako m’nthaŵi ya Triassic. Zofukulidwa zakalezi zadzetsa chidwi pakati pa ofufuza, popeza zimapereka chidziwitso chofunikira pa mbiri ya chisinthiko cha ma silesaurid ndi ubale wawo ndi ma dinosaur.

Zotsalira zakale, zomwe zidapezeka mu 2014 pamalo otchedwa Waldsanga ku Santa Maria Formation, zimakhala ndi mafupa a anthu angapo. Ngakhale kuti n’zovuta kudziŵa ngati mafupa onse ali a mtundu umodzi wa zamoyo, umboni ukusonyeza kuti amakhala a mtundu umodzi. Kupeza kumeneku ndikofunikira chifukwa kumawonjezera chidziwitso chomwe chilipo cha nyama zomwe zidakhala m'derali panthawi ya Triassic.

Msonkhanowu, wotchedwa UFSM 11579, ndi wachinayi wopezeka ku Brazil ndi wachiwiri kuchokera ku zaka za Carnian. Zinthu zakalezi zimasungidwa ku Stratigraphy and Paleobiology Laboratory ya Federal University of Santa Maria. Ofufuza omwe adasanthula zakalezi adayerekeza mawonekedwe awo ndi mitengo ya phylogenetic ya silesaurids ndipo adatsimikiza kuti iwo alidi gawo la mzere wa silesaurid, ngakhale samayimira mtundu watsopano.

Ma Silesaurids nthawi zambiri anali a quadruped ndipo amasiyana kukula kuchokera pa mita imodzi mpaka itatu kutalika. Anali ndi miyendo yayitali yakumbuyo komanso yowonda yakutsogolo. Zotsalira zakale zapezedwa ku South America, North America, Africa, ndi Europe, zomwe zimapereka umboni wa kufalikira kwawo mu nyengo ya Triassic.

Mu kafukufuku wina wosiyana, ofufuza adayang'ana kwambiri za kapangidwe ka mano a silesaurids kuti adziwe zambiri za ubale wawo wosinthika ndi ma dinosaur. Kufufuza kwawo kunavumbula kuti kulumikizidwa kwa mano ndi kuikidwa m'magulu omwe anaphunzira, kuphatikizapo UFSM 11579, amafanana ndi ma dinosaurs ndi ng'ona. Zomwe anapezazi zikusonyeza kuti ma silesaurids akhoza kuimira gawo lapakati pakati pa chikhalidwe chakale cha mano osakanikirana ndi chikhalidwe chomwe mano amamangiriridwa ku nsagwada ndi mitsempha.

Zomwe zapezedwa pa kuikidwa kwa mano sizimasiyanitsa kwenikweni ma silesaurid ndi ma dinosauriform ena, koma zimapereka umboni wosatsutsika wakuti ma silesaurid ndi ofanana kwambiri ndi ma dinosaur. Kuti tipititse patsogolo kumvetsetsa kwathu mbiri ya chisinthiko cha gululi, ochita kafukufuku amatsindika kufunika kofufuza mwatsatanetsatane za phylogenetic zomwe zimaphatikizapo kusanthula mozama za zinthu zakale zomwe zasonkhanitsidwa.

Nkhaniyi inayamba poyamba https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Kodi silesaurids ndi chiyani?

Silesaurids ndi gulu la ma dinosauriform omwe analipo panthawi ya Triassic. Amawonedwa ngati achibale apamtima a ma dinosaur ndipo adatenga gawo lofunikira pakusinthika koyambirira kwa ma dinosaurs.

Kodi mafupa atsopano a silesaurid anapezeka kuti?

Zakale zatsopano za silesaurid zinapezedwa ku Rio Grande do Sul, kumwera kwenikweni kwa Brazil, pamalo otchedwa Waldsanga ku Santa Maria Formation. Tsambali limadziwika chifukwa cha zinthu zakale zomwe adapeza.

Kodi chochititsa chidwi n'chiyani ponena za kusonkhanitsa kwatsopano kwa zokwiriridwa pansi zakale?

Kuphatikizika kwatsopano kwa zokwiriridwa zakale kumapereka chidziwitso chofunikira pa mbiri yachisinthiko ya ma silesaurids. Ngakhale kuti n’kovuta kudziŵa mitundu yeniyeni yoimiridwa ndi zokwiriridwa pansi zakalezo, umboni ukusonyeza kuti iwo ali m’gulu la silesaurid.

Kodi zomwe tapezazi zikuthandizira bwanji kumvetsetsa kwathu ma silesaurids?

Kusanthula kwa thupi la mano mu silesaurids kwawonetsa kufanana kwa ma dinosaur ndi ng'ona. Izi zikuwonetsa kuti ma silesaurids amatha kuyimira gawo lapakati pakusinthika kwa kuyika mano. Zomwe anapezazi zikugwirizana ndi mfundo yakuti ma silesaurid ndi ofanana kwambiri ndi ma dinosaur.

Kodi chotsatira chotsatira pophunzira ma silesaurid ndi chiyani?

Ochita kafukufuku akugogomezera kufunikira kwa maphunziro atsatanetsatane a phylogenetic omwe amaphatikizapo kusanthula mozama za zinthu zakale. Poyang'anitsitsa zosonkhanitsidwa ndikuwunika zotsalira zonse mkati mwa gulu, ochita kafukufuku amatha kuzindikira zomwe zikuwonetsa ubale pakati pa gulu kapena magulu ena. Kufufuza kosamalitsa kumeneku ndikofunikira kuti tipititse patsogolo kumvetsetsa kwathu za chisinthiko cha silesaurid.

Kodi ndingapeze kuti zambiri zokhudza kafukufukuyu?

Zambiri zokhudza kafukufukuyu zingapezeke m'nkhani yakuti "Anatomy ndi phylogenetic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of south Brazil" lofalitsidwa mu Journal of Vertebrate Paleontology.