Chitsanzo Chatsopano Choyimira Bwino kwa Black Carbon mu Mitundu Yanyengo Yapadziko Lonse

Ofufuza apeza zoperewera pakuyimira kwa black carbon (BC), chigawo chachikulu cha ma aerosols a mumlengalenga, mumitundu yamakono yapadziko lonse lapansi (GCMs). Kafukufuku waposachedwa ndi Chen et al. imayang'ana mawonekedwe a microphysical ndi optical a BC omwe amakhudza ma radiation ake, ndikupereka mawonekedwe owoneka bwino a aerosol kuti athane ndi zofookazi.

BC imadziwika chifukwa cha mphamvu zake zoyamwitsa kuwala komanso kuthandizira kwake pakutentha kwanyengo. Komabe, kuyamwa bwino komanso kutentha kwa dziko lapansi kwa ma aerosols kwapezeka kuti ndi mopambanitsa mu GCMs chifukwa cha kuyimira kosakwanira kwa mayiko osakanikirana a BC.

Chen et al. kusanthula kuwunika kwamitundu ingapo pakugawika kwa tinthu tating'ono ndikusakanikirana kuti tizindikire zinthu zazikulu za BC zomwe zimakhudza kwambiri ma radiation ake. Kenako adapanga mawonekedwe owoneka bwino a aerosol omwe amawerengera bwino zinthuzi kutengera zomwe zawonedwa. Mtundu wowongoleredwawu udakhazikitsidwa mu GCM.

Ofufuzawo adawunika momwe mtunduwu umagwirira ntchito pogwiritsa ntchito ziwonetsero zakumunda. Zotsatirazo zinawonetsa kuti kuyamwidwa kwa BC komwe kunanenedweratu kuchokera pazowonetsera bwino kumagwirizana kwambiri ndi kuwunika kwapadziko lonse kwa BC. Izi zidatheka chifukwa cha kuneneratu kolondola kwambiri kwa BC zokhudzana ndi microphysical ndi kusakaniza katundu.

Kuphatikiza apo, ofufuzawo adapeza kuti kuyimira bwino kwa BC kudapangitsa kuti kuchepekedwa kwamphamvu kwanyengo komanso kusintha kwanyengo ndi 24 peresenti. Izi zikuwonetsa kufunikira koyimira bwino BC mu ma GCM kuti awonetsere zanyengo zodalirika.

Kafukufukuyu, wotchedwa "An aerosol Optical module with observation-constrained black carbon properties for the global climate models," inasindikizidwa mu Journal of Advances in Modelling Earth Systems.

Pomaliza, Chen et al. apanga njira yabwino yoyimira BC mu GCMs, kuthana ndi zofooka za microphysical ndi kuwala kwa BC. Zotsatira zikuwonetsa kuti kuyimira kowonjezerekaku kumabweretsa mgwirizano wabwino ndi zomwe zikuchitika padziko lonse lapansi komanso kuchepa kwa nyengo ya BC. Kafukufukuyu amathandizira kuti timvetsetse udindo wa BC pakusintha kwanyengo ndipo amapereka chida chofunikira kwambiri chothandizira kuwongolera nyengo.

