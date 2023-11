Kuvumbulutsidwa kwa Galactic Conundrum: Zambiri Zomwe Zisanachitikepo Kuchokera ku Space

By

Chithunzi chochititsa chidwi chaposachedwa kwambiri chojambulidwa ndi James Webb Space Telescope waku NASA chawulula mawonekedwe ochititsa chidwi apakati pa mlalang'amba wathu wa Milky Way. M’chithunzi chomwe sichinachitikepo n’kale lonsechi, akatswiri a zakuthambo apeza zinthu zododometsa zomwe sizinafotokozedwebe. Chithunzichi chikuwonetsa dera lopanga nyenyezi lotchedwa Sagittarius C (Sgr C), lomwe lili pamtunda wazaka pafupifupi 300 kuchokera pachibowo chakuda chachikulu kwambiri, Sagittarius A*.

Gulu loyang'anira, motsogozedwa ndi a Samuel Crowe, wophunzira wodzipereka pasukulu yaukadaulo ku yunivesite ya Virginia, adawonetsa chisangalalo chawo pazomwe adapeza. Crowe akuvomereza kuti aka ndi koyamba kuti deta ya infrared yamtunduwu ipezeke mderali. "Webb imawulula mwatsatanetsatane zambiri, zomwe zimatilola kuphunzira momwe nyenyezi zimapangidwira m'malo otere m'njira zomwe sizinatheke m'mbuyomu," adatero Crowe.

Ndi malo a mlalang'amba omwe ndi malo owopsa kwambiri mkati mwa mlalang'amba wathu wa Milky Way, Jonathan Tan, pulofesa pa Yunivesite ya Virginia, akuwunikira kufunika kwake pakuyesa ndi kuyeretsa malingaliro omwe alipo kale akupanga nyenyezi. Chidziwitso chatsopanochi chimathandiza asayansi kufufuza malo omwe ali pakati pa milalang'amba ndi momwe milalang'amba ilili, zomwe zimapatsa mwayi wofufuza mozama za malingaliro omwe alipo.

Mu chithunzi chochititsa chidwi, chimodzi mwazinthu zodziwika bwino ndi gulu la ma protostars. Ma protostars awa, omwe akadali pakupanga ndi kuchulukana, amatulutsa zotuluka zomwe zimanyezimira ngati moto wamoto pakati pa mtambo wakuda wa infrared. Mkati mwa gulu laling'onoli muli protostar wamkulu, behemoth kuwirikiza ka 30 kulemera kwa Dzuwa lathu. Kuzungulira ma protostars omwe akubwerawa pali mtambo wodzaza kwambiri, wosawoneka bwino womwe umabisa nyenyezi kumbuyo.

Kuphatikiza apo, chida cha Webb cha NIRCam (Near-Infrared Camera) chikuwonetsa kupezeka kwa ionized haidrojeni yomwe imakuta gawo lakumunsi la mtambo wakuda, woimiridwa ndi mtundu wa cyan pachithunzichi. Ofufuza adadabwa ndi kuchuluka kwa mpweya wa haidrojeni wopangidwa ndi ionized, zomwe zidawatsogolera kuyankha mafunso ochititsa chidwi ndikupangitsa kufufuza kwina. Kuphatikiza apo, zomanga ngati singano zomwe zimapezeka mkati mwa ionized haidrojeni, zomwe zikuwonetsa chipwirikiti, asayansi ochita chidwi komanso akufuna kufufuza mozama.

Malinga ndi a Rubén Fedriani, wofufuza nawo pa Instituto Astrofísica de Andalucía ku Spain, malo a mlalang'ambawo ndi malo achipwirikiti komanso odzaza kwambiri, omwe amadziwika ndi mitambo yamagetsi yamagetsi yomwe imapanga nyenyezi. Nyenyezi zoyamba kumenezi zimakhudza mpweya wozungulira mphepo, majeti, ndi ma radiation. Iye akugogomezera kufunika kwakukulu kwa deta yomwe inapezedwa ndi Webb, yomwe imalola ochita kafukufuku kuti alowe muzovuta za chilengedwe choopsachi.

Ili pamtunda wa zaka 25,000 za kuwala kuchokera ku Dziko Lapansi, malo a mlalang'amba amapereka mwayi wofufuza nyenyezi pawokha pogwiritsa ntchito telesikopu ya Webb. Akatswiri a zakuthambo amatha kusonkhanitsa zidziwitso zomwe sizinachitikepo m'mbuyomo za njira zovuta kupanga nyenyezi ndikuwona momwe zimasiyanirana malinga ndi chilengedwe. Kuyerekeza ndi madera ena a mlalang'ambawo kudzatithandiza kudziwa ngati pakati pa Milky Way pamakhala nyenyezi zazikulu kwambiri poyerekeza ndi kunja kwa mikono yake yozungulira.

Chithunzi chochititsa chidwi chojambulidwa ndi Webb sichinangodabwitsa asayansi komanso chili ndi lonjezo lovumbulutsa zinsinsi zokhudzana ndi kubadwa kwa nyenyezi. Monga momwe Crowe akunenera moyenerera, “Nyenyezi zazikulu ndi mafakitale amene amapanga zinthu zolemera m’nyukiliya yawo, chotero kuzimvetsa bwinoko kuli ngati kuphunzira mbiri ya chiyambi cha mbali yaikulu ya chilengedwe.” Ndi kusanthula kowonjezereka ndi kufufuza, kutulukira kumeneku kuli pafupi kukonzanso kamvedwe kathu ka zakuthambo.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri

1. Kodi tanthauzo la chithunzi chojambulidwa ndi James Webb Space Telescope wa NASA ndi chiyani?

Chithunzichi chimapereka zambiri zomwe sizinachitikepo m'mbuyomo za dera lomwe nyenyezi zimapanga, Sagittarius C, yomwe ili pakatikati pa mlalang'amba wathu wa Milky Way. Imawulula zinthu zomwe sizinawonekerepo ndipo imapereka chithunzithunzi chapadera cha malo owopsa omwe nyenyezi zimapangidwira.

2. Chifukwa chiyani likulu la milalang'amba lili gawo lofunikira pakufufuza kwasayansi?

Malo a mlalang'amba amalola asayansi kuyesa mosamalitsa malingaliro omwe alipo a mapangidwe a nyenyezi. Mikhalidwe yake yoipitsitsa imavuta kumvetsetsa kwanthawi zonse ndipo imapereka chidziwitso chofunikira chokhudza kubadwa ndi kusinthika kwa nyenyezi.

3. Kodi ma protostars ndi chiyani?

Protostars ndi nyenyezi mu magawo oyambirira a mapangidwe. Akupitiriza kudziunjikira misa pamene akukula ndi kutulutsa zotuluka, zomwe zingathe kuwonedwa mu chithunzi chojambulidwa ndi James Webb Space Telescope.

4. Kodi kukhalapo kwa ionized hydrogen kumasonyeza chiyani?

Ma ionized hydrogen omwe akuwoneka pachithunzichi akuwonetsa kutulutsa kwa ma photon amphamvu ndi achichepere, nyenyezi zazikulu. Kuchuluka kwa mpweya umenewu, monga momwe telesikopu yasonyezera, imadabwitsa ofufuza ndipo imapangitsa kufufuza kwina.

5. Kodi mlalang'amba uli patali bwanji ndi Dziko Lapansi?

Likulu la mlalang'amba lili pamtunda wa zaka 25,000 kuchokera ku Earth. Kuyandikira kwake kumathandizira asayansi kuphunzira nyenyezi imodzi ndikupeza chidziwitso chamtengo wapatali chokhudza momwe zimapangidwira.