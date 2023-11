James Webb Space Telescope Ijambula Chithunzi Chodabwitsa cha Galactic Center

James Webb Space Telescope, yoyendetsedwa ndi National Aeronautics and Space Administration (NASA), posachedwapa yawulula chithunzi chochititsa mantha cha Sagittarius C (Sgr C), dera lopanga nyenyezi lomwe lili pamtunda wa 300 kuwala kwa zaka kuchokera ku Sagittarius A * , dzenje lakuda lalikulu kwambiri lomwe lili pakati pa mlalang’amba wathu wa Milky Way. Chithunzi chaposachedwachi chimapereka zambiri zatsatanetsatane komanso zomveka bwino zomwe sizinachitikepo m'mbuyomu.

Wofufuza wamkulu wa gulu lowonera, a Samuel Crowe, wophunzira wamaphunziro apamwamba payunivesite ya Virginia, adawonetsa chisangalalo chake, nati, "Ndi kuchuluka kwa malingaliro ndi chidwi chomwe timalandira kuchokera ku telesikopu ya Webb, tikuwona zinthu zambiri m'derali kuti zitheke. nthawi yoyamba. ” Mlangizi wa Crowe, Pulofesa Jonathan Tan, anatsindikanso kufunika kowerenga malo a nyenyezi, akumalongosola kuti ndi malo ovuta kwambiri mu mlalang'amba wathu, kumene malingaliro a kupanga nyenyezi amatha kuyesedwa kwambiri.

M'chithunzichi, NASA inanena za kukhalapo kwa gulu la ma protostars, omwe ndi nyenyezi zomwe zidakali pakupanga ndi kusonkhanitsa misa. Ma protostars awa amatulutsa zotuluka zomwe zimapanga kuwala kowala mkati mwamtambo wakuda wa infrared. Pakati pa nyenyezi pafupifupi 500,000 zojambulidwa pachithunzichi, protostar yaikulu, yoposa 30 kulemera kwa Dzuwa lathu, imawala pakatikati pa gulu laling'onoli. Chochititsa chidwi n'chakuti, kuchulukitsitsa kwamtambo wa protostar ndi wokwera kwambiri kotero kuti kumalepheretsa kuwala kwa nyenyezi zomwe zili kumbuyo kwake, zomwe zimapangitsa kuti pakhale mawonekedwe osadzaza kwambiri.

The James Webb Space Telescope mosakayikira yavumbula zambiri zokhudza kupangidwa kwa nyenyezi m’malo ovuta a pakati pa mlalang’amba wathu. Ndi luso lake lapamwamba, idaposa deta yam'mbuyo ya infrared, kupatsa asayansi malingaliro atsopano omvetsetsa zovuta za dera lathu la cosmic.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ)

Q: Kodi James Webb Space Telescope ndi chiyani?

A: James Webb Space Telescope ndi malo owonera zakuthambo oyendetsedwa ndi NASA, opangidwa kuti aziphunzira zinthu zakuthambo mu kuwala kwa infrared.

Q: Kodi chithunzi chaposachedwa kwambiri cha James Webb Space Telescope chikuwonetsa chiyani?

Yankho: Chithunzi chojambulidwa ndi telesikopu chikuwonetsa zambiri zomwe sizinachitikepo m'dera lomwe limapanga nyenyezi lotchedwa Sagittarius C, lomwe lili pafupi ndi dzenje lakuda lapakati pa mlalang'amba wathu wa Milky Way.

Q: Chifukwa chiyani kuphunzira malo a galactic ndikofunikira?

Yankho: Mlalang'amba wapakati ukuyimira malo owopsa mkati mwa mlalang'amba wathu ndipo umapereka mwayi woyesa mosamalitsa ziphunzitso za mapangidwe a nyenyezi.

Q: Kodi ma protostars ndi chiyani?

A: Ma Protostars ndi nyenyezi zomwe zikupanga mapangidwe, zimachulukabe pamene zikukula.

Q: Kodi mtambo wotuluka wa protostar ndi wotani?

Yankho: Mtambo wozungulira ma protostars omwe ali pachithunzichi ndi wandiweyani kwambiri, kutsekereza kuwala kwa nyenyezi kumbuyo kwake ndikupanga mawonekedwe a dera lopanda anthu ambiri.