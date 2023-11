NASA's Europa Clipper Space Probe: Kuyitanitsa Zolengedwa Zapadziko Lapansi Kuti Zisiye Chizindikiro Chawo M'mlengalenga

NASA ikukonzekera kuyamba ntchito yodabwitsa yopita ku mwezi wa Jupiter, Europa, ndi kafukufuku wawo wapamlengalenga wa Europa Clipper. Cholinga chachikulu cha ntchitoyi ndi kufufuza ndi kufufuza momwe mwezi ungathere kukhala moyo. Chosangalatsa ndichakuti NASA ikupereka mwayi kwa anthu padziko lonse lapansi kutenga nawo gawo paulendo wodziwika bwinowu polemba mayina awo pa kachipangizo kakang'ono kamene kadzatengedwa m'chombocho.

M'mbiri yake yonse, NASA yakhala ikulankhula ndi anthu pafupipafupi powayitana kuti atumize mayina awo mumlengalenga. Mwambo umenewu, womwe cholinga chake ndi kukulitsa chithandizo cha anthu, walimbikitsa mgwirizano wamphamvu pakati pa Earthlings ndi zodabwitsa za chilengedwe. Kuyambira kutchula ma rover mpaka kutumiza siginecha zolembedwa pamanja, NASA yapeza njira zopangira zophatikizira anthu pamipikisano yawo yakuthambo.

Pankhani ya Europa Clipper, NASA imapempha anthu kuti awonjezere mayina awo ku microchip yomwe idzatsagana ndi kafukufukuyu. Pamene chombo cha m’mlengalenga chikuyandikira ku Europa, chidzafufuza mosamalitsa zinsinsi za mwezi uno, kufunafuna mosamalitsa zizindikiro za nyanja yobisika pansi pake. Kuphatikiza apo, ntchitoyo ikufuna kuzindikira malo omwe angafikeko kuti adzagwire ntchito yowunikira mtsogolo.

Mpaka pano, mayina opitilira 840,000 atumizidwa kale kuti akaphatikizidwe pa microchip ya Europa Clipper, umboni wa chidwi chodabwitsa cha anthu pakufufuza zakuthambo. Kuphatikiza apo, chombocho chikhala ndi ndakatulo yotchedwa "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" yolemba ndakatulo waku US Laureate Ada Limon, kupereka ulemu ku zovuta zamadzimadzi zomwe zidachokera.

Kukhazikitsidwa kwa Europa Clipper kukuyembekezeka mu Okutobala chaka chamawa, kuwonetsa kuyamba kwa ulendo wake womwe udzadutse ku Mars ndi Earth isanafike ku Jupiter. Kafukufukuyu akufuna kukhala zaka zingapo akuyang'ana Europa, kuyang'ana mbali zake za Jupiter komanso zakutali. Pamapeto pake, ntchito ya Europa Clipper idzatha ndi ngozi yodabwitsa ku Ganymede, mwezi wina wa Jupiter.

Izi ndi umboni wakudzipereka kwa NASA kulimbikitsa chidwi cha anthu komanso chidwi chokhudza chilengedwe. Polola anthu kusiya chizindikiro chawo pa Europa Clipper, NASA ikusintha zomwe zikadakhala zofufuza zapayekha kukhala chotengera chakuthambo chomwe chikuyimira mzimu wofufuza wamunthu.

FAQs

1. Kodi ndingatengepo nawo bwanji ntchito imeneyi?

Kuti mutenge nawo mbali, ingoyenderani europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ ndi kuwonjezera dzina lanu ku microchip ya chombocho pasanafike pa 31 December.

2. Kodi pali malire pa kuchuluka kwa mayina omwe angatumizidwe?

Ayi, palibe malire. NASA ilandila mayina ambiri momwe angathere kuti aphatikizidwe pa microchip.

3. Kodi ndidzalandira chitsimikiziro chilichonse ndikatumiza dzina langa?

Ngakhale NASA sapereka zitsimikiziro zapayekha, khalani otsimikiza kuti dzina lanu liphatikizidwa pa microchip.

4. Kodi Europa Clipper ikuyembekezeka kufika liti ku Europa?

Ngati zonse zitayenda bwino, chombocho chidzalowa munjira ya Jupiter pafupifupi zaka zisanu kuchokera pa tsiku lake.

5. Nchiyani chidzachitikira Europa Clipper ntchito yake ikatha?

Chombocho chikukonzekera kugwera mu Ganymede, mwezi wina wa Jupiter.