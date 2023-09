Kafukufuku Watsopano apeza kuti agalu angathandize kuchepetsa kupsinjika kwa ana

By

Kafukufuku waposachedwapa wochitidwa ndi ofufuza pa chipatala cha Ana ku Philadelphia apeza kuti kukhala ndi galu kungakhale ndi phindu lalikulu lochepetsera kupsinjika maganizo kwa ana. Kafukufukuyu, wokhudza ana 643 azaka zapakati pa 7 mpaka 12, adapeza kuti ana omwe anali ndi galu woweta amakhala ndi nkhawa zochepa poyerekeza ndi omwe analibe galu.

Ofufuzawo anayeza kuchuluka kwa kupsinjika maganizo pogwiritsa ntchito chida chomwe chimagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri chotchedwa Perceived Stress Scale (PSS), chomwe chimayesa kuchuluka kwa momwe anthu amawonera miyoyo yawo ngati yovutitsa. Zotsatirazo zinasonyeza kuti ana omwe anali ndi galu anali ndi ziwerengero zotsika kwambiri za PSS, zomwe zimasonyeza kuchepa kwa kupsinjika maganizo, poyerekeza ndi ana opanda galu.

Akatswiri amakhulupirira kuti kukhalapo kwa galu kungathandize ana kukhala ndi chitonthozo ndi ubwenzi, zomwe zimapangitsa kuchepa kwa nkhawa. Agalu amadziwika kuti amatha kupereka chithandizo chamaganizo, ndipo kafukufuku wam'mbuyomu wasonyeza kuti kuyanjana ndi nyama kungapangitse kuchuluka kwa oxytocin, timadzi timene timakhala ndi mpumulo ndi thanzi.

Kuphatikiza apo, kukhala ndi galu kungathandizenso kuchita masewera olimbitsa thupi komanso kucheza ndi anthu, zomwe zingathandizenso kuchepetsa kupsinjika kwa ana. Kusamalira galu kumaphatikizapo kuyenda nthawi zonse ndi nthawi yosewera, zomwe zingapereke mwayi kwa ana kuchita masewera olimbitsa thupi ndi kukhala panja. Kuonjezera apo, agalu amatha kukhala oyambitsa zokambirana ndikuthandizira kuyanjana ndi anthu, zomwe ndizofunikira kuti mukhale ndi moyo wabwino.

Ngakhale kuti kufufuza kwina n'kofunika kuti timvetsetse bwino njira zomwe agalu amachepetsa kupsinjika maganizo kwa ana, zomwe apezazi zikusonyeza ubwino wokhala ndi ziweto polimbikitsa thanzi la maganizo ndi thanzi la achinyamata. Ngati muli ndi mwana yemwe akukumana ndi mavuto aakulu, kuganizira kupeza galu kungakhale njira yabwino yofufuza.

