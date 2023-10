NASA's 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium Yoyang'ana pa Kupititsa patsogolo Sayansi Yam'mlengalenga ndi Kufufuza

NASA ikuyitanitsa oyimilira atolankhani kuti apite nawo ku 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium, yomwe idzachitika Lachitatu mpaka Lachisanu, Okutobala 25-27, ku University of Alabama ku Huntsville. Mutu wa chaka chino ndi wakuti “Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond,” ndipo nkhani yosiyiranayi idzakhala ndi okamba kuchokera ku boma, mafakitale, ndi ophunzira omwe adzakambirane zomwe zachitika posachedwa, mwayi wamtsogolo, ndi zovuta mu sayansi ya mlengalenga ndi kufufuza.

Pakati pa omwe atenga nawo mbali a NASA, Administrator Bill Nelson adzapereka ndemanga pamwambo wa mphotho pa October 25. Chakudyachi chidzaphatikizansopo zokambirana za machitidwe otsetsereka a anthu. Ofalitsa omwe ali ndi chidwi cholankhula ndi Administrator Nelson atha kulumikizana ndi Jackie McGuinness pa [imelo yotetezedwa]. Mamembala atolankhani omwe akufuna kukakhala nawo pamsonkhanowu ayenera kulumikizana ndi Executive Director wa American Astronautical Society Jim Way pa [imelo yotetezedwa] kapena 703-866-0021 kuti adziwe.

Chochitikacho chidzayamba ndi mawu otsegulira a Joseph Pelfrey, wotsogolera wamkulu wa NASA's Marshall Space Flight Center, yemwe adzayang'aniranso gulu la Artemis Lachitatu m'mawa. Oyankhula ena ochokera ku Marshall Space Flight Center akuphatikizapo Shane Canerday, injiniya wa zamlengalenga; John Honeycutt, woyang'anira Space Launch Systems Program; Dayna Ise, wachiwiri kwa manejala wa Ofesi ya Science and Technology; Mallory James, katswiri wa zamlengalenga; Mary Beth Koelbl, mkulu wa Engineering Directorate; Jason Turpin, mtsogoleri wamkulu waukadaulo wa Propulsion; ndi Lisa Watson-Morgan, manejala wa Human Landing System Program.

Kuti mumve zambiri zankhani yosiyirana komanso pulogalamu yonse, chonde pitani ku astronautical.org/events/vbs.

Source: NASA PR Newswire