NASA Ikuyitanira Aliyense Kuti Atumize Dzina Lawo ku Jupiter's Moon Europa

NASA ikupereka mwayi wodabwitsa kwa okonda mlengalenga kuti mayina awo alembedwe pa kachipangizo kakang'ono kamene kakhala mu Europa Clipper space probe. Chombocho chikuyenera kulowa m'njira yozungulira Jupiter m'zaka zisanu zikubwerazi, ndi cholinga chachikulu choyendera Europa, imodzi mwa mwezi wochititsa chidwi wa chimphona cha gasi, kufunafuna zizindikiro zokhalamo. Asayansi amalingalira kuti Europa ikhoza kukhala ndi nyanja pansi pa nthaka yake.

Ngakhale izi zitha kuwoneka ngati zachilendo, NASA ili ndi chizolowezi chanthawi yayitali chochita chidwi ndi anthu ndikuyitanitsa kuti achite nawo ntchito zosiyanasiyana zakuthambo. Mu 1995, Mars rover yoyamba, Sojourner, inatchedwa dzina la munthu womenyera ufulu wa amayi wa m’zaka za m’ma 19, Sojourner Truth, potsatira zimene mtsikana wina wazaka 12 ananena. Chitsanzo china chikuphatikizapo mini-DVD yonyamula masauzande masauzande ambiri omwe anatumizidwa kwa Saturn pa probe Cassini-Huygens.

The Europa Clipper mission ikufuna kuzindikira malo omwe angafikeko kuti adzafike ku Europa. Ikhala zaka ziwiri ikuyang'ana mbali yomwe ili kutali ndi Jupiter ndi zaka zina ziwiri kumbali yomwe ikuyang'anizana ndi chimphona cha gasi. Pamapeto pa ntchito yake, chombocho chidzagundana dala ndi Ganymede, umodzi mwa mwezi wina wa Jupiter.

Mpaka pano, mayina opitilira 840,000 adatumizidwa kale kuti alowe nawo pa microchip, ndipo anthu akadali ndi mwayi wowonjezera mayina awo mpaka tsiku lomaliza la Disembala 31st. Kuti mutenge nawo mbali, anthu achidwi atha kungoyendera tsamba la NASA pa europa.nasa.gov ndikulembetsa. Kuphatikiza apo, Europa Clipper idzakhalanso ndi ndakatulo yapadera yotchedwa "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" yolembedwa ndi Wolemba ndakatulo waku US Ada Limon.

Kutumiza mayina mumlengalenga kumayimira chidwi chosagonjetseka cha anthu ndi chikhumbo chathu chosasunthika chofufuza kupyola malire a dziko lathu lapansi. Pamene Europa Clipper ikuyamba ulendo wake wapamwamba, idzakhala ndi zikhumbo ndi maloto a anthu zikwizikwi, onse omwe ali ofunitsitsa kusiya chizindikiro chawo mu cosmos.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ)

1. Kodi alipo amene angachite nawo ntchitoyi?

Mwamtheradi! Ntchitoyi ndi yotseguka kwa aliyense, kulola aliyense kuti dzina lake litumizidwe ku mwezi wa Jupiter's Europa.

2. Kodi tsiku lomaliza kutumiza mayina ndi liti?

Nthawi yomaliza yotumiza mayina ndi Disembala 31st.

3. Ndi zinthu zina ziti zomwe Europa Clipper idzanyamula?

Kuphatikiza pa mayina, chombocho chidzakhalanso ndi ndakatulo yotchedwa "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" yolembedwa ndi Wolemba ndakatulo waku US Ada Limon.

4. Kodi cholinga cha ntchito ya Europa Clipper ndi chiyani?

Cholinga chachikulu cha ntchito ya Europa Clipper ndikufufuza ku Europa ndikufufuza zizindikiro zokhalamo, komanso kuzindikira malo omwe angafikeko kuti apite ku mwezi.

5. Ndi mayina angati omwe asonkhanitsidwa mpaka pano?

Mayina opitilira 840,000 asonkhanitsidwa kale ku ntchito ya Europa Clipper.