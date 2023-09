Woyang'anira Zamlengalenga Frank Rubio Wakonzeka Kubwerera Padziko Lapansi Pambuyo Pa Ntchito Yowonongeka Yam'mlengalenga

Woyang'anira zakuthambo wa NASA a Frank Rubio, yemwe ali ndi mbiri yaku US kwa nthawi yayitali kwambiri yopitilira mumlengalenga, akuyembekezeka kubwerera ku Earth pa Seputembara 27, kutsiriza ntchito yomwe idatenga chaka chimodzi ku International Space Station (ISS). Rubio, pamodzi ndi a zakuthambo awiri aku Russia, Sergey Prokopyev ndi Dmitri Petelin, adasokonekera m'mphepete mwa Earth orbit chifukwa cha kudontha koziziritsa paulendo wawo wobwerera kwawo, kapisozi wa Soyuz adamangidwira pamalo okwerera mlengalenga, mu Disembala 2022.

Kuti athane ndi vutoli, NASA ndi bungwe loyang'anira zakuthambo ku Russia Roscosmos adawonjezera ulendo wawo ndi miyezi isanu ndi umodzi yowonjezera. Iwo adatsimikiza kuti kapisozi wotayikirayo ndi wosayenera kubweretsa ogwira nawo ntchito kunyumba, chifukwa adayika chiwopsezo cha kutentha kwambiri pakulowanso mumlengalenga wa Dziko Lapansi. Zotsatira zake, ogwira ntchitowo abwerera ku Earth m'malo mwa kapisozi ya Soyuz yomwe idatumizidwa opanda kanthu.

Panthawi yonse ya ntchito yake yotalikirapo, Rubio adalumikizana nthawi zonse ndi banja lake ndikudalira antchito ake kuti amuthandize. Iye anagogomezera kufunika kopeza malire pakati pa ntchito ndi kupumula kuti akhalebe ndi thanzi labwino la maganizo. Ntchito ya Rubio, yomwe idakwana masiku 371 motsatizana mlengalenga, idaphwanya mbiri yakale yaku US yomwe idakhazikitsidwa ndi wamlengalenga Mark Vande Hei mu 2021.

Ngakhale pali nkhondo yapakati pa Russia ndi Ukraine komanso mikangano yapadziko lonse, NASA ndi Roscosmos apitiliza kuyesetsa kwawo ku ISS. Ogwira ntchitoyo adamva bwino za ntchito yawo yotalikirapo, ndipo woyang'anira mapulogalamu a NASA, Joel Montalbano, adatchula mwanthabwala mwayi wowuluka mu ayisikilimu ngati mphotho.

Rubio, yemwe ndi dokotala, ananena kuti sakanavomera ntchitoyo ngati akanadziwa kuti ingamulepheretse kukhala kutali ndi banja lake kwa chaka chimodzi. Komabe, adagwiritsa ntchito bwino nthawi yake mumlengalenga pochita kafukufuku woyaka moto, kuchita nawo maphunziro a zaumoyo wa anthu, komanso kusamalira tomato m'malo monga gawo la kuyesa kwake komwe amakonda.

Kuti muwonetsetse kuti Rubio akuchoka pamalo okwerera mlengalenga, owonera amatha kuyang'ana NASA TV patsamba la bungweli pa Seputembara 27. Sitimayo ikuyenera kuchoka padoko lake pa 3:51 am ET, ndikuwunikira koyambira ku 6 am ET. .

Source: NASA, Mashable