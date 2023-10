NASA Yachita Bwino Kusindikiza kwa 3D ndi Kuyesa Rocket Engine Nozzle ya Deep Space Missions

By

NASA yachita bwino kwambiri pakupanga zowonjezera posindikiza bwino za 3D ndikuyesa nozzle ya injini ya roketi monga gawo la projekiti yake ya RAMFIRE. RAMFIRE, yomwe imayimira Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, imathandizidwa ndi NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD). Pulojekitiyi ikufuna kupititsa patsogolo kupanga zowonjezera ndikupanga njira zatsopano zolimbikitsira ntchito zamtsogolo za NASA.

Mothandizana ndi wopanga zinthu Elementum 3D, mainjiniya a NASA ochokera ku Marshall Space Flight Center adapanga aluminiyamu yowotcherera yotchedwa A6061-RAM2. Mtundu wa aluminiyumu uwu uli ndi zofunikira zosagwira kutentha kuti zigwiritsidwe ntchito mumainjini a rocket. Ndi 3D kusindikiza nozzle ngati chidutswa chimodzi, nthawi yopangira imachepetsedwa kwambiri poyerekeza ndi ma nozzles omwe amapangidwa kale, omwe angafunike mpaka 1,000 magawo omwe adalumikizana.

Mphuno ya 3D yosindikizidwa ya RAMFIRE imaphatikizapo mayendedwe ang'onoang'ono amkati kuti aziziziritsa phokoso panthawi ya ntchito ndikuletsa kusungunuka. Chikhalidwe chake chopepuka chimalola kupanga zigawo zamphamvu kwambiri, zomwe zimathandiza kuti mautumiki a danga akuya omwe amanyamula malipiro olemetsa. Izi ndizofunikira kwambiri pamalingaliro a NASA a Moon to Mars, omwe cholinga chake ndi kukhazikitsa kupezeka kwa anthu kwa nthawi yayitali pamwezi ndikutumiza anthu ku Mars.

Mphuno ya RAMFIRE yayesedwa mwamphamvu pakuyaka moto, kuphatikiza masinthidwe osiyanasiyana amafuta, ku Marshall's East Test Area. Mayeserowa awonetsa kuti nozzle yosindikizidwa ya 3D imatha kugwira ntchito bwino m'malo ozama kwambiri komanso kupirira kutentha, kapangidwe, komanso kupanikizika. Mphunoyi ikugawidwanso ndi ogwira nawo ntchito pazamalonda ndi maphunziro, ndi makampani oyendetsa ndege akuwunika njira yatsopano ya aluminiyamu ndi njira yosindikizira ya 3D yogwiritsira ntchito zosiyanasiyana.

Izi zachitika ndi NASA zikuwonetsa kuchulukirachulukira kwazinthu zopangira zowonjezera popanga zida za injini ya rocket. Makampani ena, monga AMCM ndi Agile Space Industries, akugwiritsanso ntchito matekinoloje osindikizira a 3D kupanga zipinda zoyatsira moto ndi zida zofunika kwambiri za roketi. Kupita patsogolo kumeneku pakupanga zowonjezera ndikofunikira kwambiri mtsogolo pakufufuza zakuthambo komanso kupanga njira zotsogola zotsogola.

Sources:

- NASA Yachita Bwino Kusindikiza kwa 3D ndi Kuyesa Nozzle Yatsopano ya Rocket Engine for Deep-Space Missions (nkhani yoyambira)

- NASA Marshall Space Flight Center

- Elementum 3D

- RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution) pulojekiti

- A6061-RAM2 aluminiyamu mitundu yosiyanasiyana

- Ukadaulo wosindikiza wa 3D pakupanga injini za rocket

- Chosindikizira cha 3D cha AMCM cha Laser Beam Powder Bed (PBF-LB) chosindikizira cha XNUMXD chopanga roketi

- Kugwiritsa ntchito kwa Agile Space Industries kwa Ni625 ufa pazigawo za rocket zosindikizira za 3D