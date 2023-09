Mankhwala Otheka a Alzheimer's Watsopano Amachepetsa Kutupa Kwa Ubongo Ndi Kukulitsa Kukumbukira

Ofufuza ochokera ku The Picower Institute for Learning and Memory ku MIT apita patsogolo kwambiri pochiza matenda a Alzheimer popanga mankhwala omwe amachepetsa kutupa muubongo komanso kukumbukira bwino. Mankhwalawa, otchedwa A11, amayang'ana chinthu cholembera chibadwa chotchedwa PU.1, chomwe chimayambitsa kuwonjezereka kwa majini otupa m'maselo a chitetezo cha ubongo pa nthawi ya matenda a Alzheimer's. A11 imapondereza ntchito ya PU.1 polemba mapuloteni omwe amalepheretsa kufotokoza kwa majini otupawa.

Kutupa ndi gawo lalikulu la matenda a Alzheimer's, ndipo kupeza chithandizo chamankhwala kwakhala kovuta. Kupyolera mu kuyesa koyambirira kwa chikhalidwe cha maselo aumunthu ndi zitsanzo za mbewa za Alzheimer's, ofufuzawo adapeza kuti A11 imachepetsa kutupa m'maselo ngati ma microglia aumunthu ndi mitundu ingapo ya mbewa za matenda a Alzheimer's. Zimathandizanso kuzindikira bwino mbewa.

Ofufuzawo adafanizira mafotokozedwe a jini mu zitsanzo zaubongo za postmortem kuchokera kwa odwala a Alzheimer's and non-Alzheimer's controls. Iwo adapeza kuti zotsatira za Alzheimer's pakusintha kwakukulu kwa microglial gene expression, komanso kuwonjezeka kwa PU.1 kumangiriza ku zolinga za jini zotupa ndi gawo lalikulu la kusinthaku. Kuchepetsa ntchito ya PU.1 mumtundu wa mbewa wa Alzheimer's kuchepa kutupa ndi neurodegeneration.

Gululo linayang'ana pa mamolekyu ang'onoang'ono a 58,000 kuti apeze mankhwala omwe angachepetse kutupa ndi majini okhudzana ndi Alzheimer's oyendetsedwa ndi PU.1. A11 inali yamphamvu kwambiri pakati pa omaliza asanu ndi mmodzi. Pazoyeserera zomwe zimachitika pama cell ngati ma microglia amunthu, A11 idachepetsa kufotokoza ndi kutulutsa kwa ma cytokines otupa ndikuletsa ma microglia kuti asachite mopambanitsa ndi zotupa.

Kafukufuku wowonjezereka akufunika kuti apange ndi kuyesa A11 ngati chithandizo cha matenda a Alzheimer's. Mankhwala odalirikawa angathandize kuti pakhale njira zochiritsira zogwira mtima kwambiri za matenda a neurodegenerative.

Sources:

- Matenda a Alzheimer's Tanthauzo: Matenda a Alzheimer ndi matenda omwe amakhudza ubongo, kuchititsa kuchepa kwa luso la kulingalira komwe kumawonjezereka pakapita nthawi. Ndilo mtundu wofala kwambiri wa dementia ndipo umayambitsa 60 mpaka 80 peresenti ya matenda a dementia. Palibe mankhwala amakono a matenda a Alzheimer, koma pali mankhwala omwe angathandize kuchepetsa zizindikiro zake.

- MIT Tanthauzo: MIT ndi chidule cha Massachusetts Institute of Technology. Ndi yunivesite yapamwamba yofufuza payekha ku Cambridge, Massachusetts yomwe inakhazikitsidwa mu 1861. Imapangidwa m'masukulu asanu: zomangamanga, zomangamanga, zaumunthu, zaluso ndi sayansi ya chikhalidwe, kasamalidwe, ndi sayansi. Zotsatira za MIT zikuphatikiza zopambana zambiri zasayansi komanso kupita patsogolo kwaukadaulo. Cholinga chake ndi kufunafuna chidziwitso chofunikira chokhudza momwe zinthu zilili komanso momwe zimakhalira komanso kugwiritsa ntchito chidziwitsocho kuti ukhale wathanzi, kutalikitsa moyo, komanso kuchepetsa matenda ndi kulumala.

- National Institutes of Health Tanthauzo: The National Institutes of Health (NIH) ndi bungwe loyambirira la boma la United States lomwe limayang'anira kafukufuku wazachipatala komanso zaumoyo. Imachita kafukufuku wake wasayansi kudzera mu Intramural Research Program (IRP) ndipo imapereka ndalama zazikulu zofufuzira zamoyo ku malo ofufuzira omwe si a NIH kudzera mu Extramural Research Program. Cholinga chake ndi kufunafuna chidziwitso chofunikira chokhudza momwe zinthu zilili komanso momwe zimakhalira komanso kugwiritsa ntchito chidziwitsocho kuti ukhale wathanzi, kutalikitsa moyo, komanso kuchepetsa matenda ndi kulumala.