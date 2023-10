Lamulo Latsopano Lachilengedwe Pachilengedwe chonse: Chisinthiko Chimagwira Ntchito Pazinthu Zonse Zovuta Kwambiri

By

Gulu la asayansi ndi anthanthi linayambitsa mfundo yosatsutsika imene amaitcha kuti “lamulo losowa m’chilengedwe.” Iwo amatsutsa kuti chisinthiko sichimangokhala zamoyo zokha ayi, koma ndi njira yofunika kwambiri imene imagwira ntchito m’chilengedwe chonse chocholoŵanachonse, kuyambira ku zinthu zakuthambo ndi ma atomu. Gululo likupereka "Law of Increasing Functional Information," yomwe imati dongosolo lililonse, lamoyo kapena losakhala lamoyo, lidzasintha ngati masinthidwe osiyanasiyana asankhidwa malinga ndi magwiridwe antchito.

Ofufuzawo amazindikira mikhalidwe itatu ya machitidwe osinthika: kuchuluka kwa zigawo, kusiyanasiyana kwa makonzedwe, ndi kusankha ntchito. Amawonetsa kuti mawonekedwe awa ndi ofanana ndi machitidwe ovuta osinthika m'magawo osiyanasiyana.

Chinsinsi cha lamulo la chilengedwe chonsechi chagona pa lingaliro la "kusankha ntchito." Ofufuzawo amakulitsa chiphunzitso cha Darwin cha kusankha kwachilengedwe, ndikugawa ntchito m'magulu atatu: kukhazikika, kulimbikira kwamphamvu, ndi zachilendo. Kugwira ntchito sikulinso pazochitika zamoyo, koma kumaphatikizapo zomwe zimapangitsa kuti dongosolo likhalepo, kusiyanasiyana, ndi zovuta.

Kafukufukuyu akuwonetsa chiphunzitsochi ndi zitsanzo zochokera kuzinthu zonse zamoyo komanso zomwe si zachilengedwe. Ikuwunikira ulendo wachisinthiko wa moyo Padziko Lapansi, kuyambira pakuwonekera kwa photosynthesis kupita ku chitukuko cha machitidwe ovuta. Komabe, mfundo yakuti zamoyo zinachita kusanduka kuchokera ku zinthu zina imapitirira kuposa zamoyo. Mwachitsanzo, mineral Kingdom ikuwonetsa njira yakeyake, pomwe masinthidwe osavuta amchere apangitsa kuti pakhale zovuta kwambiri pakapita nthawi.

Komanso, nyenyezi zimaimira chisinthiko chodabwitsa mwa kupanga zinthu zolemera kwambiri, zomwe zimathandiza kuti chilengedwe chikhale chosiyanasiyana komanso chocholowana.

Kafukufukuyu akugogomezera kuti chisinthiko cha Darwin ndi chochitika chapadera mkati mwa chodabwitsa ichi. Zikusonyeza kuti mfundo zoyendetsera zamoyo zosiyanasiyana Padziko Lapansi zimagwiranso ntchito kuzinthu zopanda moyo.

Kafukufukuyu, wofalitsidwa mu Proceedings of the National Academy of Sciences, ndi ntchito yothandizana ndi asayansi ochokera m'magulu osiyanasiyana. Pozindikira chizolowezi cha chilengedwe chonse cha machitidwe ovuta kupanga zachilendo, kukhazikika, ndi kulimbikira kwamphamvu, kafukufukuyu akumasuliranso kamvedwe kathu ka chisinthiko monga khalidwe lachilengedwe la chilengedwe chathu chomwe chimasintha nthawi zonse.

