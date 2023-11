Zatsopano Zatsopano Zomwe Zakwaniritsidwa pa Msonkhano Wakugwa wa 2023: Kukondwerera Apainiya a Sayansi ndi Zojambula

Pamsonkhano wa Fall 2023 womwe unachitikira ku Place des Arts, ophunzira pafupifupi 1,000 adadutsa gawo la Salle Wilfrid-Pelletier kuti akalandire madigiri awo omwe adapeza bwino. Yunivesiteyo idatenga mwayiwu kuzindikira anthu odziwika bwino chifukwa cha zomwe adachita pazasayansi ndi zaluso.

Mmodzi mwa anthu otere omwe adalemekezedwa pamwambo wa m'mawa anali MiMi Aung, yemwe adaperekedwa ndi Doctor of Science, honoris causa. Aung, yemwe anali mainjiniya wochita upainiya wa zakuthambo, analemba mbiri pamene ankagwira ntchito ku NASA ya Jet Propulsion Laboratory (JPL). Anatsogolera kulenga ndi kuuluka kwabwino kwa ndege yoyamba kuti ikwaniritse kuuluka kwamphamvu komanso kolamuliridwa papulaneti lina. Ndege yowopsa yotchedwa "Ingenuity" idanyamuka mumlengalenga wochepa kwambiri wa Mars ndipo idakhalabe ndege kwa masekondi 39 ochititsa chidwi. Poyerekeza, ndege yoyamba ya abale a Wright Padziko Lapansi inatenga masekondi 12 okha. Luso la Aung lapangitsa kuti pazaka 60 zapita, achite bwino ntchito za "Ingenuity". Pokulitsa malingaliro ake, Aung posachedwapa adalowa nawo ku Amazon Project Kuiper ngati director of technical program management, komwe akufuna kukulitsa mwayi wopezeka pa intaneti wapadziko lonse lapansi kudzera pa netiweki ya satellite yomwe ili m'mphepete mwa Earth orbit.

Pamwambo wa Convocation masana, University idalemekeza Robert Houle, wojambula komanso womaliza maphunziro a McGill, ndi dzina lolemekezeka la Doctor of Laws, honoris causa. Ulendo wa Houle monga wopulumuka kusukulu yogona unamupangitsa kuti atonthozedwe ndikudziwonetsera yekha kupyolera mu kujambula ndi kujambula. Pazaka makumi asanu zapitazi, adasintha kukhala m'modzi mwa anthu otchuka muzojambula zamakono zaku Canada. Houle wapereka moyo wake kulimbikitsa kuzindikirika kwa akatswiri aluso komanso kukhazikitsa utsogoleri Wachilengedwe m'mabungwe amaphunziro ndi azikhalidwe. Makamaka, adakhala woyang'anira woyamba wa zaluso zamasiku ano ku Canadian Museum of Civilization komanso anali pulofesa woyamba wa Maphunziro Achilengedwe ku Ontario College of Art and Design. Zomwe Houle adachita pazaluso zaku Canada zamupatsa ulemu wambiri, kuphatikiza Mphotho ya Janet Braide Memorial for Excellence mu Canadian Art History, yomwe adapambana kawiri.

Msonkhano wa Fall 2023 unakondwerera zomwe anthu odabwitsawa achita zomwe zadutsa malire a sayansi ndi zaluso. Zopereka zawo zogwira mtima mosakayikira zidzalimbikitsa mibadwo yamtsogolo kuti ifike patali komanso kupanga mbiri yawoyawo yosatha.

FAQ

Honoris causa ndi chiyani?

Honoris causa ndi liwu lachilatini lomwe limagwiritsidwa ntchito kusonyeza digiri yaulemu yoperekedwa ndi yunivesite kapena bungwe popanda wolandirayo kumaliza zomwe amafunikira pamaphunziro.

MiMi Aung ndi ndani?

MiMi Aung ndi injiniya wochita upainiya yemwe adatsogolera kulengedwa ndi kuthawa kwa ndege yoyamba, yotchedwa "Ingenuity," kuti ikwanitse kuwuluka koyendetsedwa ndi ndege papulaneti lina.

Robert Houle ndi ndani?

Robert Houle ndi wojambula, wopulumuka kusukulu yogona, komanso wodziwika bwino pazaluso zamakono zaku Canada. Amadziwika chifukwa cholimbikira kulimbikitsa akatswiri aluso komanso utsogoleri m'masukulu amaphunziro ndi azikhalidwe.