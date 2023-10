Zotsatira za Zombo Zamlengalenga Pamwamba Pamwamba pa Dziko Lapansi Zawululidwa ndi Asayansi

By

Asayansi apeza kuti zinyalala za maroketi ndi zouluka za m’mlengalenga zimene zatsala kumtunda kwa dziko lapansi zikhoza kuwononga nyengo kwachikhalire. Kafukufuku waposachedwapa wofalitsidwa mu Proceedings of the National Academy of Sciences adavumbulutsa kuchuluka kwa aluminiyamu ndi zitsulo zakunja mu Earth stratosphere. Gulu la ochita kafukufuku linatha kuzindikira zitsulo zosoŵa zimenezi kuti zinachokera ku chombo cha m’mlengalenga chomwe chimayaka moto poloweranso. Izi zikudzutsa nkhawa za momwe kukula kwamakampani akumlengalenga akukhudzira mlengalenga wa Dziko lapansi.

Kafukufukuyu adakhudza kugwiritsa ntchito ndege yapadera yofufuzira yomwe ili ndi chida chosavuta kutengera ma aerosols mumlengalenga. Deta yomwe inasonkhanitsidwa imasonyeza kuti zinthu zoposa 20, kuphatikizapo lithiamu, aluminiyamu, mkuwa, ndi lead, zinalipo poyerekezera ndi zomwe zimagwiritsidwa ntchito mumlengalenga. Zitsulozi zidapezeka pafupifupi 10% ya tinthu tating'onoting'ono ta sulfuric acid, zomwe ndizofunikira pakuteteza ndi kutsekereza ozoni.

Kuchulukirachulukira kwa rocket kumapangitsa kuti tinthu tating'ono ting'onoting'ono izi mu stratosphere. Mu 2022, panali kuphulika kwa roketi kwa 180, ndipo chiwerengerochi chikuyembekezeka kukwera pamene makampani opanga mlengalenga akupitiriza kukhazikitsa ma satellites ndi ma spacecraft. Ofufuzawo adatsindika kufunika komvetsetsa momwe kuwala kwamlengalenga kwamunthu kumakhudzira dziko lapansi, makamaka pa ozone wosanjikiza, womwe umagwira ntchito yofunika kwambiri pakuyatsa ma radiation oyipa a Dzuwa.

Zotsatira za kafukufukuyu zikuwonetsa kufulumira kwa kuphunzira ndi kumvetsetsa kusintha komwe kumachitika mumlengalenga wa Dziko Lapansi. Zotsatira za ntchito za anthu ndi zochitika zakumlengalenga zitha kukhala zazikulu kuposa momwe timaganizira kale. Ndikofunikira kuika patsogolo kafukufuku pa dziko lathu lapansi kuti timvetsetse bwino ndi kuchepetsa zotsatira za kufufuza kwa mlengalenga.

Source: Proceedings of the National Academy of Sciences (maphunziro)