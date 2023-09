Digitizing Geological Wonders ku Arctic: The Svalbox Digital Model Database

By

Svalbox Digital Model Database (DMDb) ndi nkhokwe yatsopano yachigawo yomwe imapatsa akatswiri a geoscientist mwayi wopeza mitundu ya digito yakunja (DOMs) kuchokera kuzilumba zakutali za Svalbard. Lofalitsidwa mu nyuzipepala ya Geosphere, nkhokwe pano ili ndi ma DOM 135, omwe amapereka deta kuchokera ku 114 km2 ya dera lovuta kufikako.

Ma DOM ndi mawonekedwe azithunzi atatu a digito a geological outcrops omwe asintha kafukufuku wamakono wa geoscientific. Svalbox DMDb imaphatikiza mitundu iyi ndi data ina ya geoscientific, kuphatikiza zojambula za 3D drone, zomwe zimapatsa akatswiri a geoscientist chidziwitso chokwanira cha mapangidwe a geological mdera lapaderali.

Svalbox DMDb imadziwika kwambiri chifukwa chotsatira mfundo za FAIR (zopezeka, zopezeka, zogwirizanirana, komanso zogwiritsidwanso ntchito), kutanthauza kuti deta ndi metadata zomwe zimagawidwa mu database zitha kupezeka mosavuta, kupezeka, ndi kugwiritsidwa ntchito ndi ofufuza ena. Chilichonse cholowa m'nkhokwe chimaphatikizapo zomwe zalowetsamo komanso zomwe zasinthidwa ndipo zimakhala ndi DOI yowunikira komanso kutchula.

Malo osungirako zinthuwa ndi ofunika kwambiri kwa akatswiri a sayansi ya nthaka omwe amagwira ntchito ku Svalbard, komanso pa maphunziro. Mitundu ya digito yakunja yoperekedwa ndi Svalbox DMDb imakulitsa nyengo yakumunda mpaka kalekale ndikupatsa mwayi wofikira masamba omwe nthawi zambiri safikirika chifukwa cha ntchito zachikhalidwe. Izi zimathandiza ofufuza kukonzekera bwino maulendo oyendayenda komanso kukulitsa kumvetsetsa kwawo kwa malo omwe akusintha mofulumira ku Arctic, omwe akukumana ndi kusintha kwakukulu chifukwa cha kutha kwa madzi oundana.

Chitsanzo chimodzi chodziwika bwino mu pepala la Geosphere ndi mbiri ya Festningen, malo okhawo a Svalbard. Kudabwitsidwa kwa geological kumeneku kumatenga zaka 400 miliyoni ndipo kumapereka mawonekedwe apadera okhazikika pamtunda wa 7 km. Svalbox DMDb imasunga zolemba za geological izi pakapita nthawi, kuwonetsetsa kufunika kwake kwasayansi kwa mibadwo yamtsogolo.

Svalbox DMDb ikupitiriza kukula pamene ma DOM ambiri akuwonjezeredwa ku database. Kupezeka kwa zitsanzo za digitozi kwatsogolera kale ku mgwirizano ndi zofalitsa, zomwe zikuthandizira kupititsa patsogolo kafukufuku wa sayansi ku zilumba za Svalbard.

Sources:

- Svalbox Digital Model Database (DMDb)

– Betlem, P. et al. (2021), Digitizing the igneous intrusion at Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006), Geosphere, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1