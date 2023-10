Space Age Ikusiya Chizindikiro Pamlengalenga Padziko Lapansi

By

Kafukufuku waposachedwapa wofalitsidwa mu Proceedings of the National Academy of Sciences akusonyeza kuti Space Age ikukhudza mlengalenga wa Dziko lapansi. Ofufuza apeza zitsulo zochuluka kwambiri m'ma aerosols m'mlengalenga, mwina chifukwa cha kuchuluka kwa ndege zam'mlengalenga ndi zowulutsa ma satellite ndi kubwereranso. Kukhalapo kwa chitsulo kumeneku kukusintha chemistry ya mumlengalenga, zomwe zingawononge ozoni ndi nyengo.

Motsogozedwa ndi Dan Murphy wochokera ku National Oceanic and Atmospheric Administration, gulu lofufuzalo lidapeza zinthu zopitilira 20 zomwe zimafanana ndi zomwe zimagwiritsidwa ntchito m'mlengalenga. Iwo anaona kuti unyinji wa zitsulo zina, monga lithiamu, aluminiyamu, mkuwa, ndi mtovu, zomwe zinatulukanso m’ndege zinaposa kuchuluka kwa zitsulo zimenezi zopezeka mu fumbi lachilengedwe la chilengedwe. Chodabwitsa, pafupifupi 10% ya tinthu tating'ono ta sulfuric acid, zomwe zimathandiza kuteteza ndi kuteteza ozoni wosanjikiza, zomwe zili ndi aluminiyamu ndi zitsulo zina zamlengalenga.

Asayansiwa akuti pofika 2030, ma satelayiti enanso okwana 50,000 akhoza kufika m’njira yozungulira. Izi zikutanthauza kuti, m'zaka makumi angapo zikubwerazi, mpaka theka la tinthu tating'onoting'ono ta sulfuric acid titha kukhala ndi zitsulo zomwe zimalowanso. Zotsatira za izi pamlengalenga, ozone layer, ndi zamoyo zapadziko lapansi sizikudziwikabe.

Kuphunzira za stratosphere n’kovuta, chifukwa ndi dera limene anthu sakhala. Ndege zapamwamba zokha ndizo zomwe zimalowa m'derali kwakanthawi kochepa. Komabe, monga gawo la NASA's Airborne Science Program, asayansi amagwiritsa ntchito ndege zofufuzira kuti atole zitsanzo za stratosphere. Zida zimangiriridwa pamphuno kuti zitsimikizire kuti mpweya wotengedwa ndi watsopano komanso wosasokonezeka.

The stratosphere ndi mlengalenga wokhazikika komanso wooneka ngati bata. Ndiwonso nyumba ya ozoni wosanjikiza, chigawo chofunikira kwambiri poteteza zamoyo Padziko Lapansi ku radiation yoyipa ya ultraviolet. Kwa zaka makumi angapo zapitazi, ozone layer yakhala ikuopsezedwa, koma zoyesayesa zapadziko lonse zapangidwa kuti zikonzedwe ndi kuwonjezeredwa.

Kuchulukirachulukira kwa malo omwe amayambika ndikubwerera kumapangitsa kuti zitsulo zambiri zilowe mu stratosphere. Maroketi akamaulutsidwa komanso ma satelayiti akutumizidwa, amasiya tinthu ting’onoting’ono tomwe timatha kukhudza mlengalenga m’njira zimene asayansi akuyesabe kumvetsa.

Pomaliza, kafukufukuyu akuwonetsa kufunikira kwa kafukufuku wina kuti adziwe zotsatira zenizeni za Space Age pamlengalenga wa Earth. Zomwe zapezazi zikusonyeza kuti kuchuluka kwa zitsulo zochokera mumlengalenga ndi ma satelayiti kungakhale ndi zotsatirapo pa nyengo, mpweya wa ozoni, ndi momwe dziko lathu lapansili lingakhalire.

Sources:

- Mutu: Space Age Ikusiya Chizindikiro Padziko Lapansi

- Gwero: Zokambirana za National Academy of Sciences