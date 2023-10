Lingaliro Latsopano pa Moyo: Kufufuza Chilengedwe Chonse ndi Kupeza Malo Athu

Katswiri wa sayansi ya zakuthambo ndi sayansi ya zakuthambo Dr. Aomawa Shields anayamba ntchito yofufuza zamoyo kupitirira Dziko Lapansi, ndipo pochita zimenezi, wapeza kuzindikira kwatsopano tanthauzo la moyo padziko lapansi pano. Kukula ndi kukula kwa chilengedwe chamuthandiza kuonanso tanthauzo la kukhalapo kwathu.

M’nkhani yake yakuti, “Life on Other Planets: Memoir of Find My Place in the Universe,” Shields akufotokoza za ulendo wake monga wasayansi komanso mmene unakhudzira kaonedwe kake ka zinthu. Amayamba ndi kusinkhasinkha za ukulu wa chilengedwe chonse, ndi nyenyezi zambiri monga mchenga wa m'mphepete mwa nyanja ya Dziko lapansi. Kuzindikira kumeneku ndi chikumbutso cha kukula ndi kochititsa mantha kumene thambo lilili.

Zishango zimawonetsanso kufunika koyimira ndi kusiyanasiyana pankhani ya zakuthambo. Monga mayi waku Africa waku America yemwe anali m'mbiri yakale yolamulidwa ndi amuna, adapeza chilimbikitso mu utsogoleri wa Barack Obama. Zimene anachitazo zinakhala ngati kuwala komutsogolera, kusonyeza kuti anthu ochokera m’madera osadziwika bwino angathe kuchita bwino m’mbali iliyonse, kuphatikizapo zakuthambo.

Memoir imafufuzanso kulinganiza pakati pa kutsata zilakolako ndi maloto osiyanasiyana. Poyamba Shields ankagwira ntchito yochita zisudzo koma adakopeka ndi zakuthambo, gawo lomwe nthawi zonse limamupangitsa kuti azidabwitsidwa. Kulumikizananso kumeneku ndi mizu yake ya sayansi kunali chikumbutso chakuti maloto ndi zilakolako zimapitirizabe, kukana kunyalanyazidwa.

Chinthu chimodzi chochititsa chidwi pa kafukufuku wa Shields chimayang'ana mtundu wa pulaneti yotchedwa "Terminator Habitable". Mapulanetiwa ali ndi nyengo yapadera yomwe moyo ukhoza kukhalapo kokha m'malire apakati pa mikhalidwe yovuta kwambiri ya usana ndi usiku. Ndikupyolera mu kafukufuku ndi kufufuza kwake komwe Shields ndi gulu lake adapeza kukhalapo kwa mapulaneti otere.

Ponseponse, memoir ya Shields ikuwonetsa kukhudzidwa kwakukulu komwe kuyendera zakuthambo kwakhala nako pa moyo wake waumwini komanso waukadaulo. Poyang'ana kupyola pa pulaneti lathu lomwe, iye wapeza chiyamikiro chozama cha kukongola ndi kugwirizana kwa zamoyo Padziko Lapansi. Nkhani yake imakhala ngati chilimbikitso kwa ena kukumbatira zokonda zawo, kutsata maloto awo, ndikupeza tanthauzo mukukula kwa chilengedwe.

