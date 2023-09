Kuyang'ana Kwambiri pa Gravitational Lensing: Momwe Misa Imapindikira Malo

Gravitational lensing ndi chinthu chochititsa chidwi chomwe chimachitika pamene njira ya kuwala yodutsa mumlengalenga yapindika ndikusokonezedwa ndi kukhalapo kwa zinthu zazikulu. Malinga ndi Einstein's General Relativity, zinthu ndi mphamvu zimapindika mumlengalenga, zomwe zimapangitsa kuti danga lonse la 3D likhale lopindika mozungulira zinthu izi.

Pamene misa yambiri ikuzungulira mozungulira, imatulutsa mafunde amphamvu yokoka. Kuwala kulikonse komwe kumadutsa mu nthawi yolakwika yopangidwa ndi unyinjiwu kudzapindikanso ndikukulitsidwa. Izi ndizofanana ndi momwe ma lens amagwirira ntchito, koma amayendetsedwa ndi mphamvu yokoka.

Chimodzi mwazinthu zochititsa chidwi kwambiri zamagalasi okoka ndikutha kuyang'ana zinthu zomwe zikadakhala zofooka kwambiri kuti sizingazindikire. Kuwala kochokera ku mlalang'amba wakutali kukadutsa m'dera la mlengalenga molakwika, zithunzi zambiri za mlalang'ambawu zimatha kuwonedwa. Zimenezi zimathandiza akatswiri a sayansi ya zakuthambo kuti aphunzire zambiri za mmene milalang’ambayi ilili.

Magulu a Galaxy nthawi zambiri amakhala ngati magalasi abwino kwambiri okoka chifukwa cha kuchuluka kwawo kwakukulu. Komabe, milalang'amba ikuluikulu komanso yaying'ono imatha kukhala ngati magalasi pansi pamikhalidwe yoyenera. Milalang'amba yophatikizanayi imapezeka kwambiri m'chilengedwe choyambirira, zaka 10-12 biliyoni zapitazo.

Kukhazikitsidwa kwaposachedwa kwa NASA ya James Webb Space Telescope (JWST) kwapereka malingaliro omwe anali asanakhalepo ndi kale lonse a milalang'amba yakutali ndi magalasi okoka. JWST yapeza milalang’amba yakutali kwambiri yomwe idawonedwapo ndipo yajambula zithunzi za milalang’amba yapang’onopang’ono yomwe ikugwira ntchito ngati magalasi okoka.

Pa chinthu china chochititsa chidwi, mlalang'amba wina waukulu wakutali kwambiri womwe uli pamtunda wa zaka mabiliyoni 17 kuchokera pamene kuwala kwa zaka zambiri unapezeka ukugwira ntchito ngati lens yokoka. Mphamvu yokoka yake inatambasula kuwala kuchokera ku mlalang’amba wina wakutali kwambiri n’kukhala ngati mphete.

Ponseponse, mphamvu yokoka imalola akatswiri a zakuthambo kuphunzira zinthu zomwe sizikanatheka kuzifikika. Popenda kupindika ndi kukulitsa kwa kuwala, asayansi atha kupeza chidziŵitso chofunika kwambiri cha zinthu ndi kupindika kwa mlengalenga.

- Nkhani yochokera: Gravitational Lensing: Momwe Misa Imapindikira Malo ndi Ethan Siegel

- Gwero la zithunzi: ESA, NASA, K. Sharon (University of Tel Aviv) ndi E. Ofek (Caltech), NASA & ESA, JM Diego et al. (PEARLS Cooperation), A&A, 2023, NASA, ESA & L. Calçada, NASA, ESA, CSA, STScI, ndi Jose M. Diego (IFCA), Brenda Frye (University of Arizona), Patrick Kamieneski (ASU), Tim Carleton (ASU), Rogier Windhorst (ASU), ESA/Hubble & NASAA, Frank Summers (STScI), Greg Bacon (STScI), Joseph DePasquale (STScI), Leah Hustak (STScI), Joseph Olmsted (STScI), Alyssa Pagan (STScI) ); Science by: Steve Finkelstein (UT Austin), Rebecca Larson (RIT), Micaela Bagley (UT Austin), P. van Dokkum et al., Nature Astronomy anavomereza, 2023