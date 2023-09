Mitsubishi Heavy Industries Iyambitsa XRISM ndi SLIM pa H-IIA F47 Rocket

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) idakhazikitsa bwino X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) ndi Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) pa H-IIA Launch Vehicle No. 47 (H-IIA F47) kuchokera ku Tanegashima Space Center. Kukhazikitsa kunachitika nthawi ya 8:42:11 am pa Seputembara 7, 2023, Japan Standard Time. Mishoni ziwirizi zidasiyana ndi galimoto yotsegulira monga momwe adakonzera.

XRISM ndi ntchito yofunika kwambiri yotsogozedwa ndi bungwe loyang'anira zakuthambo ku Japan, JAXA, lomwe limayang'ana kwambiri kuphunzira za mpweya wa X-ray kuchokera ku zinthu zakuthambo. Cholinga chake chachikulu ndikumvetsetsa bwino momwe chilengedwe chimapangidwira komanso kusinthika kwa chilengedwe poyang'ana ma X-ray kuchokera kumabowo akuda, nyenyezi za neutron, ndi magulu a milalang'amba. XRISM imaphatikiza zojambula ndi zowonera kuti zipereke zidziwitso zotsogola m'magawo osiyanasiyana asayansi.

Komano, SLIM imafuna kuyang'ana pamwamba pa Mwezi ndikuwonetsa kutsetsereka kolondola. Pokwaniritsa kulondola kwapamwamba pakutera kwa mwezi, SLIM ikhoza kutsegulira njira zofufuza zasayansi zomwe zikuyang'aniridwa ndi kuyika kotetezeka kwa ogwira ntchito am'tsogolo komanso osagwira ntchito m'malo osangalatsa. Ntchitoyi imaphatikizapo upangiri wapamwamba kwambiri, mayendedwe apanyanja, ndi matekinoloje owongolera kuti apewe zopinga pakutsika.

Malo omwe a SLIM akufuna kutera ndi Procellarum KREEP Terrane Region on the Moon, yomwe ili yosangalatsa mwasayansi chifukwa cha kupezeka kwa miyala ya mwezi yomwe imapereka chidziwitso cha zochitika za Mwezi ndi mbiri yakale. Mapangidwe ang'onoang'ono a SLIM amawonetsa kutsindika kwa JAXA pa ntchito zowunikira bwino komanso zanzeru, zomwe zimakhala ngati chitsanzo cha maulendo ang'onoang'ono am'tsogolo.

Ponseponse, kukhazikitsidwa bwino kwa XRISM ndi SLIM kukuwonetsa kupita patsogolo kwakukulu pakumvetsetsa mpweya wa X-ray wa zinthu zakuthambo komanso kuyang'ana pamwamba pa Mwezi ndikutha kutera moyenera.

Tanthauzo:

- XRISM: X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, ntchito yakuthambo yokhazikika pakuphunzira za mpweya wa X-ray kuchokera ku zinthu zakuthambo.

- SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, ntchito yomwe cholinga chake ndikuwonetsa kuthekera kotera pa Mwezi.

- JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, bungwe loyang'anira zakuthambo ku Japan lomwe limayang'anira zochitika zosiyanasiyana zokhudzana ndi kafukufuku wammlengalenga, chitukuko chaukadaulo, ndikuyambitsa satellite mu orbit.

