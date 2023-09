Kumvetsetsa Zotsatira za Nyenyezi pa Zowonera za Exoplanet: Insights kuchokera ku TRAPPIST-1 b

By

Kafukufuku waposachedwapa wopangidwa ndi akatswiri a zakuthambo pogwiritsa ntchito deta yochokera ku James Webb Space Telescope (JWST) akuwunikira momwe nyenyezi imakhudzira poyang'ana ma exoplanet. Cholinga cha phunziroli chinali TRAPPIST-1 b, dziko loyandikana kwambiri ndi nyenyezi yake mu solar system ya TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 ndi nyenyezi yomwe ili pamtunda wazaka 40 kuchokera pa Dziko Lapansi, ndipo yazunguliridwa ndi ma exoplanets asanu ndi awiri a Earth.

Zomwe anapezazo zimasonyeza kuti TRAPPIST-1 b sangakhale ndi mlengalenga kapena mpweya wake ukhoza kukhala ndi mamolekyu olemera monga carbon dioxide, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zovuta kuzizindikira. Komabe, kafukufukuyu adawonetsanso chidwi chachikulu cha nyenyeziyo pazowonera. Gululi lidatsindika kuti kumvetsetsa momwe nyenyeziyi ikukhudzira ndikofunikira kwambiri pakuwunika kwamtsogolo kwa mapulaneti omwe ali m'dera lomwe anthu angathe kukhalamo, monga TRAPPIST-1 d, e, ndi f.

Zochita za Stellar ndi kuipitsidwa zidadziwika kuti ndizofunika kwambiri pakuzindikira mtundu wa exoplanet. Kuipitsidwa kwa nyenyezi kumatanthawuza zotsatira za mawonekedwe a nyenyezi, monga mawanga ndi ma faculae, pamiyezo ya mlengalenga wa exoplanet. Ofufuzawa adapeza umboni wokwanira wa kuipitsidwa kwa nyenyezi mu TRAPPIST-1 b ndi mapulaneti ena mu dongosolo. Zochita za nyenyezi zimatha kupanga zizindikiro zosocheretsa, zomwe zingayambitse kutanthauzira kolakwika kwa mlengalenga wa exoplanet.

Kafukufukuyu akugogomezera kufunikira koganizira za kuipitsidwa kwa nyenyezi pokonzekera zomwe zidzachitike m'tsogolo mwa machitidwe onse a kunja, makamaka omwe ali pafupi ndi nyenyezi zofiira zofiira ngati TRAPPIST-1. Nyenyezizi zimatha kuwonetsa zochitika zambiri, kuphatikiza mawanga ndi zochitika zamoto pafupipafupi. Ofufuzawo adawonanso zovuta zowonetsera zochitika zosayembekezereka monga nyenyezi zakuthambo, zomwe zingakhudze miyeso ya kuwala kotsekedwa ndi dziko lapansi.

Ngakhale TRAPPIST-1 b sangakhale ndi mlengalenga wofunikira, amakhalabe wokonda chidwi kuti apitirize kuphunzira. Dongosolo la TRAPPIST-1 lonse limapereka chiyembekezo chopeza malo omwe angathe kukhalamo kupitilira dzuwa lathu. Kufufuza kwina ndi kuwunika kudzapitiriza kuvumbula zinsinsi za dongosolo lochititsa chidwi la exoplanetary.

Sources:

- The Astrophysical Journal Letters

- Trottier Institute for Research on Exoplanets ku yunivesite ya Montreal