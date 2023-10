Kuwonjezeka kwa Vitamini C Kumatha Kuchepetsa Kuopsa kwa Copper mu Kiwi

Ofufuza ochokera ku Wuhan Botanical Garden of the Chinese Academy of Sciences apeza kuti kuchuluka kwa ascorbic acid, komwe kumadziwikanso kuti vitamini C, kumatha kukulitsa kulolerana kwa mkuwa ndikuchepetsa kawopsedwe ka mkuwa mu kiwifruit. Izi ndizofunika chifukwa feteleza wopangidwa ndi mkuwa ndi mankhwala ophera tizilombo amagwiritsidwa ntchito polimbana ndi mliri woopsa wa Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) mu kulima kiwifruit. Komabe, kuchuluka kwa mkuwa mu kiwifruit kumawopseza chitetezo cha chakudya komanso thanzi la anthu.

Kafukufukuyu, wofalitsidwa mu Journal of Hazardous Materials, adawunika zomwe zili mkuwa wa zitsanzo 108 za kiwifruit kuchokera ku mitundu 27 yosiyanasiyana padziko lonse lapansi. Ofufuzawo adapeza kuti kiwifruit yokhala ndi zofiira kapena zachikasu zimakhala ndi mkuwa wambiri kuposa omwe ali ndi thupi lobiriwira. Kuphatikiza apo, ndende yamkuwa inali yocheperako m'thupi lazipatso ndi minyewa poyerekeza ndi khungu la zipatso ndi mbewu.

Kuchuluka kwa mkuwa kumabweretsa kuwonongeka kowonekera kwa mbewu za kiwi. Komabe, pamene zomera za kiwifruit zidadyetsedwa ndi ascorbic acid yowonjezera, kuwonongeka kunachepetsedwa. Kuphatikiza apo, ofufuzawo adapeza kuti chithandizo chamkuwa chimachulukitsa kuchuluka kwa ascorbic acid m'masamba a kiwifruit ndi majini ofunikira omwe amakhudzidwa ndi ascorbic acid biosynthesis.

Kuti atsimikizire zomwe zapezazi, ofufuzawo adawonetsa gene ya GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) mu transgenic kiwifruit, zomwe zimapangitsa kuti pakhale kuchuluka kwakukulu kwa ascorbic acid poyerekeza ndi zakutchire. Mizere ya transgenic kiwifruit yokhala ndi kuchuluka kwa ascorbic acid imawonetsa kuchepa kwa kawopsedwe ka mkuwa, kusintha kwa photosynthesis, kuwononga mitundu yambiri ya okosijeni, komanso mawonekedwe osinthika amitundu yokhudzana ndi kupsinjika.

Kafukufukuyu akuwonetsa kuti ascorbic acid imathandizira kuchepetsa kawopsedwe ka mkuwa mu kiwifruit. Pomvetsetsa njira zomwe zikukhudzidwa, zitha kukhala zotheka kupanga njira zolimbikitsira kulolerana kwa mkuwa ndikuwonetsetsa kuti chakudya chili bwino pakulima kiwifruit.

Source:

Xiaoying Liu et al, Kuchulukitsa kaphatikizidwe ka ascorbic acid mwa kuchulukitsa kwa AcGGP3 kumathandizira kawopsedwe ka mkuwa mu kiwifruit, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393