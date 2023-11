Kupititsa patsogolo Kutenga Kaboni Wachilengedwe: Udindo Wa Ubwino Wa Mpweya

Kafukufuku watsopano wopangidwa ndi gulu lofufuza lotsogozedwa ndi Carnegie Institution for Science wawunikira momwe kuwonongeka kwa mpweya kumakhudzira kuthekera kwa zomera kuchotsa mpweya woipa m'mlengalenga kudzera mu photosynthesis. Zomwe zapezazi, zofalitsidwa mu Proceedings of the National Academy of Sciences, zikugogomezera kukhudzidwa kwakukulu kwa kuwonongeka kwa tinthu tating'onoting'ono pazachilengedwe komanso kuwunikira phindu lomwe lingakhalepo pakuwongolera mpweya wabwino.

Zomera zimagwira ntchito yofunika kwambiri pochepetsa kusintha kwanyengo kudzera mu photosynthesis. Mwa kusandutsa kuwala kwa dzuŵa kukhala mphamvu ya makemikolo, zimatenga mpweya woipa wa mumlengalenga ndi kuusunga monga chinthu chamoyo. Komabe, tinthu tating'onoting'ono ta aerosol, timene timapangidwa ndi zochita za anthu monga kupita paulendo komanso kuwotcha mafuta, zimatha kuchepetsa njira yofunikayi. Tinthu tating'onoting'ono timeneti sikuti timangowonjezera mpweya wabwino komanso thanzi la anthu komanso timamwaza kapena kuyamwa kuwala kwadzuwa, mofanana ndi kukhala mumthunzi, zomwe zimalepheretsa zomera kukula.

Pogwiritsa ntchito miyeso ya satellite, ofufuzawo adawona kulumikizana pakati pa zochitika za photosynthetic ndi kuipitsidwa kwa aerosol. Adazindikira kuti mbewu zimatengera kaboni wochulukirapo kumapeto kwa sabata komanso nthawi yotseka COVID-19 pomwe kupanga mafakitale kumachepetsedwa komanso kuyenda kumakhala kochepa. Izi zikusonyeza kuti kuchepetsa kuipitsidwa kwa tinthu ting'onoting'ono sabata yonse kungathe kupititsa patsogolo kuchotsedwa kwa mpweya wachilengedwe ndi zomera.

Poonetsetsa kuti mapeto a mlungu ndi mlungu wa photosynthetic, akuti pakati pa ma megatoni 40 ndi 60 a carbon dioxide akhoza kuchotsedwa mumlengalenga chaka chilichonse. Kuphatikiza apo, kuchepetsa kuipitsa kumeneku kungathe kukulitsa zokolola zaulimi popanda kufunikira kwa malo owonjezera. Zomwe zapezazi zili ndi tanthauzo lalikulu kwa maboma omwe akufuna kuchepetsa kuwononga mpweya komanso kukwaniritsa zolinga zanyengo.

Zomwe kafukufukuyu adawunikira pazochitika za mlungu ndi mlungu za photosynthetic ndi ubale wake ndi kuipitsidwa kwa mpweya wa aerosol zikupereka malingaliro atsopano pa kufunikira kwa mpweya wabwino pakupititsa patsogolo kuchotsedwa kwa mpweya wachilengedwe. Kupititsa patsogolo mpweya wabwino sikumangopindulitsa thanzi laumunthu komanso kumathandizira kulimbana ndi kusintha kwa nyengo. Kafukufukuyu akugogomezera kufunika kopitiliza kuyesetsa kuthana ndi kuipitsidwa kwa zinthu zina ndikuyika patsogolo njira zokhazikika kuti mbewu zizitha kuchepetsa kutulutsa mpweya wa kaboni.

FAQs

1. Kodi photosynthesis ndi chiyani?

Photosynthesis ndi njira imene zomera zimasinthira kuwala kwa dzuwa kukhala mphamvu ya mankhwala. Amatenga mpweya woipa kuchokera mumlengalenga ndikuugwiritsa ntchito kupanga chakudya chamafuta ndi mafuta, kwinaku akutulutsa mpweya ngati chinthu china.

2. Kodi kuwonongeka kwa mpweya kumakhudza bwanji photosynthesis?

Kuipitsidwa kwa mpweya, makamaka kuipitsidwa ndi tinthu ting'onoting'ono koyambitsidwa ndi tinthu ta aerosol, kumatha kulepheretsa photosynthesis. Tinthu ting'onoting'ono timeneti titha kuchepetsa mpweya wabwino, kusokoneza thanzi la zomera ndikuchepetsa mphamvu yawo yoyamwa kuwala kwa dzuwa ndi kupanga photosynthesis bwino.

3. Kodi zotsatira za kusintha kwa mpweya wabwino pa kutenga mpweya wa carbon ndi chiyani?

Kukhathamiritsa kwa mpweya kungapangitse kuchulukirachulukira kwa kaboni ndi zomera. Pochepetsa kuipitsidwa kwa tinthu ting’onoting’ono m’kati mwa mlungu wonse, mofanana ndi milingo yowonedwa Loweruka ndi Lamlungu, akuti pakati pa ma megatoni 40 ndi 60 a carbon dioxide akhoza kuchotsedwa m’mlengalenga chaka chilichonse, kuthandiza kulimbana ndi kusintha kwa nyengo.

4. Kodi kafukufukuyu akuthandizira bwanji kuti ulimi ukhale wokhazikika?

Kumvetsetsa momwe kuwonongeka kwa aerosol pa photosynthesis kumapereka chidziwitso chofunikira pakukula kwaulimi. Poyika patsogolo kuwongolera kwa mpweya, zokolola zaulimi zitha kuchulukitsidwa popanda kufunikira kwa malo owonjezera, mogwirizana ndi zoyesayesa zochepetsera kuchuluka kwa mpweya wa carbon ndikukwaniritsa zotulutsa zopanda zero paulimi.