Ofufuza Amazindikira Njira ya Mamolekyulu Yothandizira Kuyambitsa Receptor ndi Kuwonetsa

Ofufuza ochokera ku Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur apanga bwino kwambiri pakumvetsetsa momwe ma cell amagwirira ntchito polumikizira ma receptor ndi ma signature. Motsogozedwa ndi Pulofesa Arun K Shukla, gulu lochokera ku dipatimenti ya Biological Sciences ndi Bioengineering lavumbula zidziwitso zofunika za momwe anaphylatoxin receptors amagwirira ntchito, zomwe zitha kukhala ndi zotsatira zamtsogolo pakupezeka kwa mankhwala m'matenda osiyanasiyana otupa.

Kafukufukuyu adayang'ana pa dongosolo lothandizira, gawo lofunikira la chitetezo chathu cha mthupi, komanso kudalira ma anaphylatoxins monga C3a ndi C5a. Ma anaphylatoxins awa amalumikizana ndi zolandilira zenizeni, zomwe zimadziwika kuti C3aR ndi C5aR1, ndipo gululo lidafuna kumvetsetsa momwe ma receptor awa amazindikirira zolinga zawo, yambitsa, ndikuwongolera ma signature.

Kuwonjezera pa kuunikira pakugwira ntchito kwa anaphylatoxin receptors, kafukufukuyu adawonetsanso njira yachilengedwe yochepetsera kuyankha kotupa komwe kumachitika ndi C5a. Njirayi imaphatikizapo kuchotsa gawo linalake la molekyulu ya C5a. Kuphatikiza apo, kafukufukuyu adapeza peptide yomwe imasankha C3aR, kuwonetsa kuti zolandilira zimatha kuyankha mosiyanasiyana pamitundu yosiyanasiyana.

Zomwe gululi lapeza likhoza kudziwitsa za kupezeka kwa mankhwala osokoneza bongo pochiza matenda osiyanasiyana a anthu, kuphatikiza nyamakazi, mphumu, ndi sepsis. Pakumvetsetsa bwino momwe ma anaphylatoxin receptors amagwirira ntchito, asayansi amatha kupanga njira zochizira zomwe zimathandizira kuti chitetezo cha mthupi chitetezeke ndikuchepetsa kutupa.

Kafukufukuyu adasindikizidwa mu nyuzipepala yapadziko lonse ya sayansi, Cell. Gululi linali ndi Prof Shukla, komanso ofufuza a IIT Kanpur's department of Biological Science and Bioengineering, dipatimenti ya Biological Sciences ya University of Southern California, ndi Gawo la Molecular and Computational Biology.