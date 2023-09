Kubwezeretsa Bwino kwa OSIRIS-REx Sample Return Capsule Kumabweretsa Chisangalalo ndi Mpumulo

By

Gulu lankhondo la US Army's Dugway Proving Ground linali lodzaza ndi chiyembekezo komanso mantha pamene chitsanzo chobwereranso cha OSIRIS-REx mission chinatsika kuchokera kumlengalenga kupita kuchipululu. Pambuyo pazaka pafupifupi makumi awiri zokonzekera, ntchito yobwezeretsayo idachitika pa malo amodzi ankhondo akutali kwambiri ku US ma helikoputala Anayi, oyendetsedwa ndi NASA ndi US Air Force, adanyamuka kuti akatenge kapisoziyo isanalowe mumlengalenga.

Dante Lauretta, wofufuza wamkulu wa ntchitoyo, adalongosola kusakanikirana kwa malingaliro omwe adakumana nawo akukwera mu helikopita yochira. Anamva kulemera kwa udindo komanso kusatsimikizika ngati ma parachuti a kapisozi atsegulidwa monga momwe anakonzera. M’kupita kwa nthaŵi, analandira uthenga wakuti kuterako kunali kopambana, ndipo misozi ya mpumulo ndi chisangalalo inadzaza m’maso mwake.

Ngakhale kuti panali kukayikira za kutumizidwa kwa drogue chute, parachuti yaikulu inagwiritsidwa ntchito bwino. Ngakhale chithunzicho sichinali chogwirizana ndi drogue chute, zidakhala zosafunikira chifukwa cha parachute yayikulu yogwira ntchito.

Kutsetsereka kopambana ndi chiyambi cha gawo latsopano losangalatsa la kafukufuku wasayansi. Zitsanzo za asteroid Bennu zidzagawidwa pakati pa mabungwe osiyanasiyana a sayansi ndi mabungwe a mlengalenga kuti afufuzidwe. Pophunzira kapangidwe ka Bennu, asayansi akuyembekeza kuti apeza chidziwitso chambiri pazachilengedwe komanso mwinanso kumvetsetsa momwe moyo unayambira padziko lapansi.

Popeza ma asteroids amapangidwa koyambirira kwa dongosolo la dzuwa, kusanthula zitsanzo kungapereke chidziwitso cha kukhalapo kwa madzi ndi zomangira zamoyo, monga ma amino acid, padziko lapansi. Zitsanzozi zidzaphunziridwa mozama m'zaka zikubwerazi, ndikupereka chidziwitso chamtengo wapatali m'dera lathu la chilengedwe.

Gwero: NASA ndi US Army's Dugway Proving Ground, Utah