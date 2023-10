Satellite Monitor El Niño's Development ku Pacific Ocean

By

Ma satellite, monga Sentinel-6 Michael Freilich, pakali pano akuwona chodabwitsa chomwe chikuchitika ku Pacific Ocean. Madzi omwe ali pafupi ndi gombe lakumadzulo kwa South America akukumana ndi kutentha, zomwe zikuchititsa kuti nyanja ikule. Kuwonjezeka kwa kutentha kwapanyanja kumeneku kumakhudza kwambiri nyengo ku Asia ndi North America, zomwe zimatchedwa El Niño.

Kuti adziwe za El Niño ya chaka chino, ofufuza akufufuza zochitika zakale. M'mawu omwe adatulutsidwa ndi NASA's Jet Propulsion Laboratory, akuti California idakumana ndi mvula yamkuntho nthawi ya El Niño ya 2015-2016, zomwe zidapangitsa kuti kusefukira kwamadzi, kusefukira kwamadzi komanso matope.

Chithunzi chatsopano chochokera ku NASA chikufanizira kuyambika kwa El Niño ya 2023 ndi machitidwe omwe adawonedwa mu Okutobala 1997 ndi Okutobala 2015, zomwe bungwe loyang'anira zakuthambo lidawona kuti ndizochitika zoopsa kwambiri. Zochitika zam'mbuyomu izi zidapangitsa kusintha kwa kutentha kwapadziko lonse lapansi, machitidwe amphepo, komanso kuchuluka kwa nyanja.

Kutentha kwa madzi pamwamba kukakwera, mphepo yakum’mawa kupita kumadzulo imafooka. Kusinthaku kumabweretsa mvula yambiri kum'mawa ndi pakati pa Pacific, pomwe Indonesia imagwa mvula. Kuphatikiza apo, zomwe zimachitika ku Pacific Ocean zimasintha mtsinje wa jet, zomwe zimapangitsa kuti kumwera kwa US kukhale kozizira komanso kozizira komanso kouma komanso kotentha kumpoto.

Ngakhale El Niño ya chaka chino ikuwoneka kuti ndi yofatsa poyerekeza ndi zomwe zidachitika m'mbuyomu, Josh Willis, wasayansi wa polojekiti ya Sentinel-6 Michael Freilich, akuwonetsa kuti zitha kubweretsabe nyengo yozizira kumwera chakumadzulo kwa US ngati zinthu zikugwirizana.

Sentinel-6 Michael Freilich satellite ndi gawo la Copernicus Sentinel-6/Jason-CS mission, ntchito yogwirizana yokhudzana ndi European Space Agency, European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA, ndi NOAA. Amatchedwa Michael Freilich, mkulu wakale wa NASA's Earth Science Division.

NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) ku Pasadena, California

- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)