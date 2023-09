Kupititsa patsogolo ndi Kulingalira Kwamakhalidwe a Gene Editing mu Medicine

By

Kusintha kwa Gene, gawo lalikulu lazamankhwala, ndilo gawo loyamba la gawo lachidziwitso la Dr. Tamara Sunbul, lotchedwa "A New Era for Medicine: Digital Diagnostics and Therapeutics." Dr. Sunbul, mkulu wa zachipatala wa Clinical Informatics ku Johns Hopkins Aramco Healthcare, anatsindika za kuthekera kwa genotyping ndi kudalira kusonkhanitsa deta pakapita nthawi.

Cholinga cha umisiri wa digito, monga kusintha kwa majini, ndikuwona zolakwika zomwe zingapangitse kusiyana kwa zotsatira popereka mankhwala. Dr. Sunbul adalongosola kuti anthu amatha kuchita mosiyana ndi mankhwala omwewo, kuwonetsa kufunikira kozindikira molondola komanso njira zamankhwala.

Chimodzi mwazofunikira kwambiri pakukonza ma gene ndi CRISPR-Cas9, yomwe imadziwikanso kuti "genetic scissors." Tekinoloje iyi imadula ndendende kutsata kwa DNA pamalo enaake, kulola kufufutidwa kapena kuyika ma gene omwe amasintha maziko a DNA. Ngakhale kuti CRISPR poyamba idapeza ntchito zaulimi ndi bioenergy, Dr. Sunbul adagawana zomwe angathe muzofufuza za digito ndi mankhwala.

Pazinthu zowunikira digito, njira zatsopano monga SHERLOCK ndi DETECTR zatulukira. Njirazi zimagwiritsa ntchito kusintha kwa majini kuti athe kuzindikira mwachangu matenda opatsirana monga COVID-19. Kuphatikiza apo, kusintha kwa majini kukuphatikizidwa m'njira zopezera mankhwala ndi makampani monga Atomwise, Deep Genomics, ndi Valo.

Kuphatikiza apo, kusintha kwa ma gene kumathandizira kupititsa patsogolo chithandizo cha ma cell ndi majini pamikhalidwe yosiyanasiyana. Izi zikuphatikizapo matenda a magazi monga thalassemia, sickle cell disease, ndi hemophilia, komanso zinthu monga Down syndrome, kusawona kwa cholowa, cystic fibrosis, Duchenne's muscular dystrophy, ndi matenda a Huntington. Pogwiritsa ntchito CRISPR, zatheka kukonzanso chitetezo chamthupi cha wodwala kuti chiwongolere khansa yawo, matenda (monga HIV, COVID-19, chimfine, malungo, Zika, ndi kukana kwa maantibayotiki), komanso matenda osatha ngati hypercholesterolemia ndi mtundu. 1 shuga.

Ngakhale kupita patsogolo kodabwitsaku, mfundo zamakhalidwe, zamalamulo, ndi zasayansi zikadali zofunika. Dr. Sunbul adanena kuti kusintha kolakwika kwa majini kungakhale ndi zotsatira zowononga, kutsindika kufunika kosamala ndi kulondola. Kuphatikiza apo, kusintha kwa majini kumatha kukhudza mibadwo yamtsogolo, popeza kusintha kosasinthika kumatha kuperekedwa. Choncho, kukambirana mwatsatanetsatane za zotsatira za kusintha kwa majini ndizofunikira kuti tiwonetsetse kuti ntchitoyo ikugwiritsidwa ntchito moyenera komanso kuteteza moyo wa anthu ndi anthu onse.

Dr. Tamara Sunbul, mkulu wachipatala wa Clinical Informatics ku Johns Hopkins Aramco Healthcare