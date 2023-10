Kusintha kwa Nyengo Kumaopseza Moyo Wodabwitsa wa Mileme, Kafukufuku Wapeza

By

Kafukufuku waposachedwapa wofalitsidwa mu Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences akusonyeza kuti moyo wodabwitsa wa mileme ukhoza kukhala pachiwopsezo chifukwa cha kukwera kwa kutentha kwa dziko. Kafukufuku, wochitidwa ndi asayansi ochokera ku University College Dublin ndi University of Bristol, adayang'ana kwambiri kuzungulira kwa hibernation kwa gulu la mileme yamtchire yamtchire.

Ofufuzawo anapeza kuti kusinthasintha kwa nyengo pa nthawi imene mileme ili m’nyengo yogona kumakhudza mmene mamolekyuwa amakhalira moyo wawo wautali. Matelomere, omwe ndi zidutswa za DNA zomwe zimateteza mapeto a chromosome, amafupikitsa nthawi iliyonse selo ligawanika. Kufupikitsa kumeneku kumagwirizanitsidwa ndi ukalamba ndi matenda okhudzana ndi ukalamba.

Kafukufukuyu adapeza kuti mileme yomwe imachokera ku hibernation nthawi zambiri chifukwa cha kutentha inali ndi ma telomere aafupi kwambiri poyerekeza ndi nyengo yachisanu yam'mbuyo yomwe imakhala yozizira kwambiri. Pulofesa Emma Teeling wa pa yunivesite ya Dublin ya ku yunivesite ya Dublin ananena kuti akuda nkhawa ndi zimene apezazi, ponena kuti kukwera kwa kutentha kwapadziko lonse kungachepetse zotsatira zopindulitsa za mileme yolusa.

Dr. Megan Power, mlembi wamkulu wa kafukufukuyu, adatsata mileme 200 yamtchire yamtchire yayikulu m'nyengo yachisanu kuti awone zotsatira za hibernation pa ma telomeres. Kafukufukuyu adawonetsa kuti kugona kumakhala ngati njira yotsitsimula, pomwe ma telomere amakulirakulira m'malo mofupikitsa nthawi ya hibernation. Kukula kumeneku mwina kumachitika chifukwa cha kaphatikizidwe ka puloteni ya telomerase, yomwe imalola telomeric DNA kudzipanga yokha popanda kuvulaza.

Zotsatira za kafukufukuyu zikugogomezera zotsatira zomwe zingatheke chifukwa cha kusintha kwa nyengo pa chikhalidwe cha nthawi yaitali cha mileme. Mitundu yokhala ndi moyo wautali komanso kubereka pang'onopang'ono, monga mileme, imakhala pachiwopsezo cha kusintha kwa chilengedwe. Ofufuzawa akugogomezera kufunika komvetsetsa momwe mileme imakhudzidwira ndikusintha kusintha kwanyengo mwachangu.

Kufufuza kwina n'kofunika kuti mufufuze ntchito ya telomerase pakukula kwa ma telomere panthawi ya hibernation. Kafukufukuyu akuwonetsa momwe kusintha kwanyengo kumakhudzira chilengedwe komanso kupulumuka kwa anthu a mileme, ndikugogomezera kufunika kopitiliza kufufuza ndi kuyesetsa kuteteza zolengedwa zodabwitsazi.

- Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamics pakusintha kwanyengo: zidziwitso kuchokera ku mileme yayikulu yakuthengo, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

- University College Dublin