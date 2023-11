Chifaniziro Chatsopano Chavumbulutsidwa ku Nossal High School Kuti Chilemekeze Nthano Yam'deralo

By

Nossal High School ku Berwick posachedwapa yawulula chiboliboli chowoneka bwino chamkuwa cholemekeza Sir Gustav Nossal AC. Chifaniziro chokongolachi, chopangidwa ndi ojambula otchuka padziko lonse lapansi, Gillie ndi Marc, chimapereka ulemu ku zomwe Sir Nossal anachita pazasayansi, kuthandizira kwake pasukuluyi, komanso kukhala wochezeka komanso wochezeka.

Pa Novembara 20, gulu lapasukulu lidasonkhana kuti liwone kuwululidwa kwakukulu kwa chibolibolicho, kukumbukira cholowa chosatha cha Sir Nossal. Dr. John Inns, pulezidenti wa khonsolo ya sukuluyi, adawonetsa chisangalalo chake powona kuti chibolibolicho chitakhazikika pambuyo pa zaka zingapo zakukonzekera ndi kukonzekera bwino, zomwe zidayamba mchaka cha 2019 ndi cholinga chogwirizana ndi zaka 10 za sukuluyi. 2020.

Mphunzitsi wamkulu wa Nossal High School, Roger Page, adagawana malingaliro ake pa kufunikira kwa fanolo. Powonetsa udindo wofunikira wa Sir Nossal m'gulu la sukulu, Page adawonetsa chiyembekezo chake kuti chifanizirocho chikhala ngati chiwongolero choyenera ku kulumikizana kwawo. Anatsindikanso kuti Sir Nossal nthawi zambiri amayendera sukuluyi, amatenga nthawi yocheza ndi ophunzira, ogwira ntchito komanso alendo. Monga chizindikiro cha kuyanjana kosangalatsa kumeneku, chiboliboli chamkuwa cha Sir Nossal wokhala pansi chidzawonetsedwa pakhomo lakutsogolo la sukuluyo.

Kupitilira kuzindikirika kwanuko, Sir Gustav Nossal ndi wodziwika padziko lonse lapansi komanso wapadziko lonse lapansi. Atapatsidwa mphoto ya Australian of the Year mu 2000, Sir Nossal wasiya chizindikiro chosaiwalika m'madera onse aku Australia komanso padziko lonse lapansi. Pamodzi ndi ntchito yake yayikulu yokhudzana ndi chitetezo chamthupi, adadziperekanso pazinthu zambiri zothandiza anthu. Zomwe adachita bwino zikuphatikiza kukhala wapampando wa Global Programme ya Katemera ndi Katemera ku World Health Organisation, komanso kugwirizana ndi Pulogalamu ya Katemera ya Bill ndi Melinda Gates Foundation.

Sir Nossal anabadwa ku Austria mu 1931 ndipo anasamukira ku Australia ali wamng’ono. Kugonjetsa cholepheretsa chinenerocho, adachita bwino kwambiri m'maphunziro, kukhala wophunzira wapamwamba pasukulu yake ndipo pamapeto pake adalandira digiri yake yachipatala kuchokera ku yunivesite ya Sydney. Pambuyo pake, Sir Nossal adachita Ph.D. ku yunivesite ya Melbourne. Ntchito yake yabwino idamufikitsa ku Walter ndi Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) ku Melbourne, komwe adakhala director kuyambira 1965 mpaka 1996.

Sir Nossal adanena za chiyembekezo chake kuti chifanizirocho, pamodzi ndi zomwe akupitilira pasukuluyi, zilimbikitsa mibadwo yamtsogolo kuti ikwaniritse maloto awo. Iye anakumbutsa omvera kuti Australia ndi dziko la mwayi waukulu ndipo anayamikira ndi kunyadira kuima pamaso pawo. Sir Gustav Nossal analimbikitsa aliyense kukumbukira nthawi yawo ku Nossal High School ndi chikondi.

Ntchito ya ziboliboliyi idatheka chifukwa cha zopereka za anthu amsukulu komanso zopereka zowolowa manja kuchokera kwa ogulitsa mabizinesi monga PSW Uniforms ndi Edunet Computers, komanso chopereka chambiri chochokera ku WEHI pozindikira zomwe Sir Gustav Nossal adathandizira pakufufuza zamankhwala komanso zachipatala. bungwe lokha.

