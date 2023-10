Gwero la Mphamvu Zatsopano: Kukolola Magetsi kuchokera ku Molecular Motion

By

Asayansi apeza njira yatsopano yodalirika yopangira magetsi pogwiritsa ntchito kayendedwe ka mamolekyu. Ngakhale kuti ukadaulo wa ma wave wave watsimikizira kale kuti ndiwothandiza pakupangira mphamvu, ofufuza tsopano apeza kuti ngakhale mamolekyu omwe apuma amakhala ndi mphamvu zomwe zingagwiritsidwe ntchito.

M'nkhani yomwe idasindikizidwa mu APL Materials, ofufuza adayesa chipangizo chokolera mphamvu cha mamolekyulu chomwe chimagwira mphamvu kuchokera kumayendedwe achilengedwe a mamolekyu amadzimadzi. Mwa kumiza ma nanoarrays a zinthu za piezoelectric mumadzimadzi, ochita kafukufuku adatha kusintha kayendedwe ka madzi kukhala magetsi okhazikika. Kupambana kumeneku kungathe kupanga mphamvu zambiri, chifukwa cha kuchuluka kwa mpweya ndi madzi padziko lapansi.

Chipangizochi chimagwiritsa ntchito zinc oxide, piezoelectric material, yomwe imapanga mphamvu yamagetsi ikayenda. Ofufuzawo anayerekezera kusuntha kwa zingwe za zinc oxide ndi udzu wa m'nyanja womwe ukugwedezeka m'nyanja. Ubwino wa chipangizochi ndikuti sichidalira mphamvu zilizonse zakunja, ndikupangitsa kukhala gwero lamphamvu losintha masewera. Imatsegula mwayi wopanga mphamvu zamagetsi kudzera mumayendedwe amadzimadzi amadzimadzi, omwe amasiyana kwambiri ndi kayendedwe kakale.

Ntchito zaukadaulo uwu ndizambiri. Itha kugwiritsidwa ntchito kupatsa mphamvu ma nanotechnologies monga zida zachipatala zoyika. Chipangizocho chikhozanso kuwonjezeredwa mpaka majenereta amtundu wonse kuti apange mphamvu ya kilowatt-scale. Ofufuzawa akugwira kale ntchito yokonza kachulukidwe ka mphamvu ya chipangizochi poyesa zakumwa zosiyanasiyana, zida za piezoelectric zomwe zimagwira ntchito kwambiri, komanso zomangamanga zatsopano.

Kafukufuku wodabwitsawa amapereka njira yosangalatsa yopangira magetsi omwe sadalira magwero akunja monga mphepo, magetsi amadzi, kapena mphamvu yadzuwa. Kutha kulowa mu mphamvu yachilengedwe ya mamolekyu kumatsegula njira zatsopano zothetsera mphamvu zokhazikika komanso zoyera m'tsogolomu.

