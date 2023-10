Party Yoyamba Yovomerezeka ya Nyenyezi ku Hanle Dark Sky Reserve Imapereka Zochitika Zapadera kwa Astronomer Astronomers

By

Indian Institute of Astrophysics (IIA), mogwirizana ndi Dipatimenti Yoteteza Zanyama Zakuthengo, UT Ladakh, adakonza phwando loyamba la nyenyezi la akatswiri a zakuthambo odziwa zambiri. Chochitikacho chinachitika ku Hanle Dark Sky Reserve kummawa kwa Ladakh kuyambira October 12-15. Hanle, kwawo kwa Indian Astronomical Observatory, amapereka thambo lakuda ndi nyengo youma yomwe ili yoyenera kuyang'ana zinthu zakuthambo.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) ili ndi mlengalenga wakuda kwambiri ku India ndipo ili pamtunda wa makilomita pafupifupi 22. Malowa adakhazikitsidwa ndi UT Ladakh kuti asunge thambo lakuda komanso kuwongolera kuipitsa kopangidwa ndi anthu. Sizimangothandizira kufufuza zakuthambo komanso zimalimbikitsa zoyendera zakuthambo komanso zimathandizira pa chitukuko cha chikhalidwe cha anthu m'midzi yapafupi.

Pafupifupi akatswiri a zakuthambo 30 anafika paphwando la nyenyezi, akubweretsa telesikopu ndi makamera awo kuti ajambule kukongola kwa thambo la usiku popanda kusokonezedwa ndi kuipitsidwa kwa kuwala. Ajay Talwar, wowonera zakuthambo wopambana mphoto, adawonetsa kufunikira kwa thambo lakuda poyang'ana zinthu zosawoneka bwino ndikujambula zithunzi zatsatanetsatane. Anatsindikanso kuti zochitika zina zakuthambo monga False Dawn ndi Zodiacal Light zitha kuwonedwa kuchokera ku Hanle chifukwa cha mdima wake.

Chimodzi mwa zochitika za phwando la nyenyezi chinali mwayi wochitira umboni ndi kujambula Kuwala kwa Zodiacal, komwe ndi kuwala kwa dzuwa komwe kumamwazikana ndi fumbi mu ndege ya mapulaneti. Otenga nawo mbali atha kuwona chodabwitsachi mausiku awiri otsatizana.

Mwambowu udakopa anthu ochokera kumadera osiyanasiyana ku India, kuphatikiza Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, ndi Mumbai. Sudhash Natarajan wa ku Bangalore Astronomical Society adanenanso momwe thambo la Hanle's Bortle-1, lomwe limatchedwa kuti ndi mdima wakuda kwambiri, lidamulola kuwona milalang'amba yosaoneka bwino. Iye ananena kuti ankasangalala kubwerera ku Hanle chaka chilichonse.

Kuphatikiza pa phwando la nyenyezi, IIA, ndi ndalama kuchokera ku UT Ladakh, yapereka ma telescope ang'onoang'ono a 24 kwa anthu osankhidwa a m'midzi yomwe ili mkati mwa malo osungiramo malo ndikuwaphunzitsa ngati Ambassadors Astronomy. Ntchitoyi ikufuna kuphatikizira ndi kuphunzitsa anthu amderali za zakuthambo komanso kupititsa patsogolo kuthekera kokopa alendo ku Hanle.

Mtsogoleri wa IIA, Prof. Annapurni Subramaniam, adalongosola kukhutira kwake pogawana zakuthambo zapadera za HDSR ndi okonda zakuthambo ndipo adayamikira maphunziro a anthu am'deralo monga Ambassadors Astronomy kwa alendo.

Ponseponse, phwando loyamba lovomerezeka la nyenyezi ku Hanle Dark Sky Reserve linapatsa akatswiri a zakuthambo amateur mwayi wowona thambo lakuda ndi kujambula mwatsatanetsatane zinthu zakuthambo. Kuchita bwino kwa mwambowu kwawonetsa kuthekera kwa Hanle ngati malo omwe anthu okonda zakuthambo akupita ku India ndi kupitirira apo.

Tanthauzo:

- Indian Institute of Astrophysics (IIA): Bungwe lomwe limachita kafukufuku m'madera osiyanasiyana a zakuthambo ndi zakuthambo ku India.

- Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: Dipatimenti yomwe ili ndi udindo woteteza ndi kusunga nyama zakutchire ku Union Territory of Ladakh.

- Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Dera laling'ono pafupifupi 22 km kuzungulira Hanle lomwe lasankhidwa kukhala malo osungiramo thambo lakuda kuti liziwongolera kuipitsidwa ndi kuwala ndikusunga thambo lakuda kuti lifufuze za zakuthambo komanso zokopa alendo.

- Mbandakucha Wabodza: ​​Chochitika chomwe chimachitika m'bandakucha pomwe thambo likuwoneka kuti likuwunikira ngakhale dzuwa silinatuluke.

- Kuwala kwa Zodiacal: Kuwala kwadzuwa komwe kumamwazikana ndi fumbi mumlengalenga wa solar system, kumawonekera mumlengalenga wakuda mbandakucha kapena dzuwa litalowa.

- Bortle Scale: Mulingo wa manambala womwe umayesa mdima wakumwamba, Bortle-1 ndiye mulingo wakuda kwambiri.

- Kazembe wa Zakuthambo: Anthu akumidzi mkati mwa Hanle Dark Sky Reserve omwe aphunzitsidwa kuphunzitsa ndi kutsogolera alendo pazochitika zokhudzana ndi zakuthambo.

Zochokera: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Dipatimenti Yoteteza Zinyama Zakutchire, UT Ladakh.