Ice Sheet ya Greenland Ikhoza Kusamva Kutentha Kwapadziko Lonse Kuposa Mmene Amaganizira M'mbuyomu

Kafukufuku watsopano wofalitsidwa posachedwapa akusonyeza kuti madzi oundana a Greenland akhoza kupirira kutentha kwa dziko kuposa momwe ankakhulupirira poyamba. Ofufuzawo adapeza kuti ice sheet imachita pang'onopang'ono chifukwa cha kutentha kwa anthu, kutanthauza kuti kudula mpweya wowonjezera kutentha mkati mwazaka mazana angapo zikubwerazi kungalepheretse kusungunuka.

Kafukufukuyu, wochitidwa ndi ofufuza a Potsdam Institute for Climate Impact Research ndi Arctic University of Norway, adagwiritsa ntchito zitsanzo zamakompyuta kuti zitsatire zomwe zingachitike chifukwa cha kutentha kosiyanasiyana pa ayezi. Iwo anaganiza kuti ngakhale kuti kutentha kumapitirira kwa kanthaŵi kochepa, n’zothekabe kuteteza kuti madzi a m’nyanja achuluke kwambiri pazaka mazana masauzande.

Komabe, ochita kafukufukuwo akutsindika kuti izi sizikutanthauza kuti zoyesayesa zolimbana ndi kusintha kwa nyengo ziyenera kumasuka. Iwo ati kuchepetsa kutulutsa mpweya wowonjezera kutentha komanso kuthana ndi kutentha kwa dziko kumakhalabe kofunika komanso kwachangu. Kafukufukuyu akuwonetsa kufunikira kokhazikika kwa kutentha kwapadziko lonse pamlingo wosapitilira 1.5 digiri Celsius pamwamba pamilingo isanayambike mafakitale kuti asasungunukenso madzi oundana.

Madzi oundana a Greenland amatenga pafupifupi 80% ya zilumba zazikulu kwambiri padziko lonse lapansi ndipo pakali pano akuthandizira kukwera kwamadzi am'nyanja. Ngati itasungunuka kwathunthu, nyanja yapadziko lonse lapansi ikadakwera pafupifupi 24 mapazi, zomwe zimabweretsa zotsatira zoyipa kumizinda ya m'mphepete mwa nyanja padziko lonse lapansi.

Kafukufukuyu akupereka chiyembekezo kuti ngati atachitapo kanthu mwamsanga kuti achepetse mpweya woipa wowonjezera kutentha, vuto lalikulu kwambiri la kugwa kwa ayezi ndi kukwera kwa nyanja kungapewedwe. Komabe, nthawi yochepetsera mpweya ndi yofunika kwambiri, chifukwa kuchedwa kwazaka zochulukirapo kumatha kubweretsa kukwera kwakukulu kwamadzi am'nyanja.

Pomaliza, pamene kafukufukuyu akusonyeza kuti ayezi wa Greenland akhoza kupirira kutentha kwa dziko, akugogomezera kufunika kochitapo kanthu mwamsanga kuti athetse kusintha kwa nyengo ndi kuchepetsa kuopsa kwa kusungunuka kwa madzi oundana.

