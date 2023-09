Kusinthasintha kwa Makhalidwe Kumathandiza Kukula Kwachangu Kwambiri mu Great-Tailed Grackles

By

Ofufuza a Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara, ndi University of Rochester apeza kuti grackle, mtundu wa mbalame womwe wakhala ukuchulukitsa mofulumira chiwerengero cha anthu ku North America, chifukwa cha kupambana kwake. khalidwe. Ofufuzawo adapeza kuti ma grackles okhala ndi michira yayikulu adakulitsa malo awo okhala ndikusintha kuti azikhala m'mizinda yambiri, malo owuma, mosiyana ndi wachibale wawo wapamtima, ma boat-tailed grackle.

Kafukufukuyu, kutengera zomwe nzika zasayansi ziwona pazochitika za mbalame pakati pa 1979 ndi 2019, zidawulula kuti ma grackles a Bigtail sanangosamukira kumalo atsopano omwe amafanana ndi zomwe anali kale kale koma adakulitsa mitundu yawo mwakusintha zomwe amakonda. Mosiyana ndi zimenezi, ma grackles okhala ndi mchira wa ngalawa amangosuntha maulendo awo kumpoto pang'ono chifukwa cha kusintha kwa nyengo.

Ofufuzawa adafufuzanso momwe machitidwe amagwirira ntchito pakutha kwa ma grackles akulu-tailed kuti agwirizane ndi malo atsopano. Iwo adapeza kuti anthu omwe ali m'mphepete mwawo adawonetsa kusinthasintha komanso kulimbikira poyerekeza ndi anthu omwe alibe malire. Ofufuzawo akuganiza kuti kulimbikira kumalola anthu kupeza njira zothetsera mavuto m'malo atsopano, pomwe kusinthasintha kwa kusinthasintha pakati pa anthu kumawonjezera mwayi wotukuka bwino.

Zomwe zapezazi zikuwonetsa kufunikira kwa kusinthasintha komanso kulimbikira kuthandizira kufalikira kwamitundu yosiyanasiyana ndikuwonetsetsa kuti kumvetsetsa momwe mitundu ngati michira ya michira yayikulu imagwirizana ndi malo atsopano kungapereke chidziwitso chothandizira kutsika kwa mitundu kulimbana ndi kusintha kwa chilengedwe.

Gwero: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)