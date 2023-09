Kufunika kwa Gasi mu Galaxy Breathing

By

Mpweya umagwira ntchito yofunika kwambiri pa moyo wa milalang'amba. Ngakhale kuti nyenyezi ndi milalang’amba zakhala zikuyang’ana kwambiri zinthu zakuthambo, ndi posachedwapa pamene ofufuza atha kuona ndi kumvetsa bwino mmene mpweya umakhudzira mapangidwe ndi kusintha kwa zinthu zakuthambo.

Mawu akuti "gasi" amatanthauza mpweya wapakati pa nyenyezi, womwe umapezeka pakati pa milalang'amba, komanso mpweya wa circumgalactic womwe umazungulira kwambiri mlalang'amba. Mawuwa amagwiritsidwa ntchito ndi akatswiri a zakuthambo kufotokoza madera osiyanasiyana a mpweya, koma palibe malire okhwima pakati pawo.

Akatswiri a sayansi ya zakuthambo ayamba kufotokoza mmene mpweya umayendera pakati pa milalang'amba, milalang'amba, ndi mlengalenga. Kuthamanga kumeneku kumagwira ntchito yofunika kwambiri pakuwongolera mapangidwe a nyenyezi, popeza kupuma kwa mpweya nthawi zonse n'kofunika kuti nyenyezi zatsopano zibadwe. Kuyenda uku kukatha, momwemonso kupangika kwa nyenyezi.

Kupuma kwa mlalang'amba kumaphatikizapo kugwirizana pakati pa nyenyezi, mphamvu yokoka, ndi kutentha ndi kuchulukana kwa gasi. Pamene chilengedwe chinapanga, mpweya unasonkhanitsidwa mkati mwa milalang'amba ndipo unabala nyenyezi. Nyenyezi zikafa, zimatulutsa mpweya m'malo ozungulira, omwe poyamba amakhala otentha komanso amafalikira. Komabe, mpweyawo ukachoka mumlalang’ambawu, umazizira ndipo kachulukidwe kake kamachuluka. Zimenezi zimathandiza mphamvu yokoka kukokeranso mpweya mu mlalang’ambawo, kumene umatha kugwa n’kupanga nyenyezi zatsopano.

Akatswiri a sayansi ya zakuthambo akwanitsa kuona mmene mpweya umalowa ndi kutuluka mu milalang’amba kuyambira m’ma 1960 pogwiritsa ntchito kuwala kochokera ku ma quasar akutali. Apeza kuti mpweya wa circumgalactic womwe uli pafupi ndi milalang'amba uli ndi zitsulo zambiri, zomwe zimasonyeza kuti ndi zotsatira za mpweya wotulutsidwa ndi nyenyezi. Mpweya wa circumgalactic medium umagwiranso ntchito ngati gwero lamafuta opangira nyenyezi mu milalang'amba.

Kufufuza kwakukulu kwawonetsa kuti mpweya wa circumgalactic medium ndi wochuluka kwambiri nthawi 1,000 kuposa mpweya wopezeka mu intergalactic medium. Kutentha kwa mpweya umenewu kumachokera ku 10,000 mpaka 1 miliyoni Kelvins, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zotentha komanso zozizira kuposa mpweya wa intergalactic. Komabe, kuphunzira za mpweya womwe umalowa mkati ndizovuta chifukwa cha zizindikiro zomwe zimadutsana ndi zomwe zimachokera ku milalang'amba yomweyi.

Chifukwa cha mpweya wotuluka, womwe ndi wosavuta kuwona, umakhala wosatsimikizika. Zitha kukhala chifukwa cha supernovae, mphepo yamkuntho, kapena mayankho a dzenje lakuda. Komabe, mosasamala kanthu za chifukwa chenichenicho, kuyenda kwa gasi m’kupita kwa nthaŵi kumaleka, zimene zimachititsa kuzimitsidwa kwa kupanga nyenyezi m’milalang’amba. Mlalang'amba ukangoima, sudzapanganso nyenyezi ndipo udzawoneka wofiira.

Ngakhale kuti padakali zambiri zoti muphunzire zokhudza kupuma kwa mlalang'amba, zoyerekezera zikupereka zidziwitso zothandiza kwa akatswiri a zakuthambo. Kuyerekeza kwa MOTO, mwachitsanzo, kumayimira mapangidwe ndi kusinthika kwa milalang'amba pazaka mabiliyoni ambiri, zomwe zimalola ofufuza kuti azitha kuwona m'maganizo momwe mpweya umalowa ndi kutuluka m'chilengedwechi.

Pomaliza, mpweya ndi gawo lofunikira kwambiri pakupuma kwa mlalang'amba. Kumvetsetsa ntchito ya gasi pakupanga nyenyezi ndi kuzungulira kwa moyo kwa milalang’amba n’kofunika kwambiri kuti timvetse mmene nyenyezi, mapulaneti, ngakhalenso moyo weniweniwo unayambira.

