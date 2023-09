Tsogolo la Kufufuza Kwamlengalenga: Kukambirana ndi Eric Ianson wa NASA

By

M'nkhani yomwe ikubwera yotchedwa "Maplaneti ndi ma asteroids ndi miyezi ... oh my!", Eric Ianson, Wachiwiri kwa Director wa Planetary Science Division ku likulu la NASA, akambirana zaposachedwa kwambiri komanso zosangalatsa kwambiri za NASA pakufufuza zakuthambo. Izi zikuphatikizapo kusonkhanitsa zitsanzo kuchokera pamwamba pa Mars, chisonyezero cha chitetezo cha mapulaneti mwa kugwetsa mwadala chombo chamlengalenga mu asteroid, ndi kufufuza kwa Jupiter's moon Europa ndi nyanja yake yomwe ili ndi ayezi.

Zochitika zazikulu zomwe achinyamata angayembekezere kuchitira umboni m'moyo wawo m'munda wofufuza malo ndizovuta kuneneratu, popeza teknoloji imasintha mofulumira ndipo zofuna zimasintha. Komabe, pali zochitika zina zomwe zingathe kudziwika. Kubwerera kwa anthu ku Mwezi ndi kutera kwa astronaut ku Mars kuli pafupi. Mishoni zamaroboti ku mapulaneti osiyanasiyana, mwezi, ndi matupi ang'onoang'ono mu dongosolo la dzuŵa zidzapitirira, ndikuyang'ana kopita monga Jupiter's moon Europa, mwezi wa Saturn Titan, ndi Uranus. Padzakhalanso kupita patsogolo pakuzindikiritsa maiko okhala kunja kwa mapulaneti athu.

Udindo wa NASA pakukwaniritsa malo akuluakulu otsatirawa ndi wofunikira, ngakhale makampani achinsinsi monga SpaceX amatenga gawo lofunikira kwambiri pakuyenda mumlengalenga. Ngakhale makampani azinsinsi ali ndi zolimbikitsa bizinesi, NASA imalandira ndalama kuti ikwaniritse zolinga za sayansi, kufufuza, kapena ukadaulo. Kugwirizana ndi mafakitale ndikofala, koma nthawi zina NASA imapanga zida zapadera kapena zowulutsira m'mlengalenga, monga Mars rovers ndi Europa Clipper spacecraft.

Kupindula kwaposachedwa kwa pulogalamu ya mlengalenga ya ku India yotera kumwera kwa mwezi nkwabwino. NASA imayamikira mgwirizano wapadziko lonse ndipo imazindikira kufunikira kogawana deta kuti ipindule ndi zomwe asayansi atulukira. Amalimbikitsa anzawo apadziko lonse lapansi kuti achite zomwezo, kulimbikitsa kufufuza kwamtendere kwa malo.

Atafunsidwa za kanema yemwe amakonda kwambiri kapena pulogalamu yapa TV yokhudzana ndi zakuthambo kapena zakuthambo, Eric Ianson adatchulapo zokonda zingapo, kuphatikiza "Apollo 13," "The Martian," ndi "The Empire Strikes Back." Komabe, pamapeto pake adasankha "Zinthu Zoyenera" monga kusankha kwake kopambana. Kanemayu akuwonetsa nkhani ya akatswiri a zakuthambo a Mercury Seven oyambilira ndipo amatengera malingaliro ndi zovuta zakuyenda mumlengalenga panthawi yomwe idasintha kuchokera ku zopeka za sayansi kupita ku zenizeni.

Eric Ianson's Wilder Penfield Lecture ikukonzekera November 13th nthawi ya 4pm mu The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Tanthauzo:

NASA - National Aeronautics and Space Administration, bungwe la United States lomwe limayang'anira kufufuza ndi kufufuza zakuthambo.

Mars Exploration Programme - Pulogalamu ya NASA imayang'ana kwambiri pakufufuza kwa Mars, kuphatikiza kuphunzira zanyengo, geology, komanso kuthekera kothandizira zamoyo.

Radioisotope Power Systems Programme - Pulogalamu ya NASA yomwe imapanga ndikusunga kugwiritsa ntchito mphamvu zamagetsi za radioisotope, zomwe zimapereka magetsi ku ntchito zakuya zamlengalenga pogwiritsa ntchito kutentha komwe kumachokera ku kuwonongeka kwa isotopu ya radioactive.

Chitetezo cha mapulaneti - Kufufuza ndi kupanga njira zotetezera Dziko lapansi ku zochitika zomwe zingakhudzidwe ndi ma asteroids kapena comets.

Europa - Imodzi mwa miyezi ya Jupiter yomwe imakhulupirira kuti ili ndi nyanja yamadzi amadzimadzi pansi pa madzi oundana.

Ntchito zolipirira mwezi wamalonda - Pulogalamu yomwe cholinga chake ndi kutumiza mishoni za sayansi ndiukadaulo ku Mwezi kudzera mu mgwirizano ndi makampani amalonda.

Perseverance Rover - Ntchito ya NASA yopita ku Mars yomwe ikufuna kufufuza momwe dziko lapansi lilili, kufunafuna zizindikiro za moyo wakale, ndikusonkhanitsa zitsanzo kuti abwerere ku Dziko Lapansi.

James Webb Space Telescope - Telesikopu yomwe ikubwera yomwe idzakhazikitsidwe mu 2021, yopangidwa kuti ikhale telesikopu yamphamvu kwambiri yomwe idapangidwapo.

Pulogalamu ya Artemis - Pulogalamu ya NASA yomwe ikufuna kuyika "mkazi woyamba ndi mwamuna wotsatira" pa Mwezi pofika 2024.

